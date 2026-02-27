27 lutego w Warszawie odbyła się gala wręczenia Nagrody Mariusza Waltera. To wyróżnienie przyznawane nie tylko za sukcesy zawodowe, ale również postawy budujące zaufanie do mediów: rzetelność, transparentność, wrażliwość na problemy społeczne oraz kreatywność w prezentowaniu treści. Na wydarzeniu pojawiło się wiele gwiazd. Wśród nich znalazła się także Joanna Przetakiewicz. O stylizacji projektantki będzie głośno!

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Przetakiewicz o wychowaniu synów. Co po niej odziedziczyli?

Joanna Przetakiewicz poszła w czerń i świetnie na tym wyszła

Joanna Przetakiewicz postawiła na długą, czarną suknię o prostym, swobodnie opadającym kroju, sięgającą do kostek. Minimalistyczna forma i gładki materiał nadały stylizacji eleganckiego, nowoczesnego charakteru. Na ramiona projektantka zarzuciła grafitowy płaszcz. Zsunięty nonszalancko nadał całości lekkości i niewymuszonej swobody. Stylizację uzupełniła miedzianymi szpilkami z ostrym noskiem, które subtelnie przełamały ciemną kolorystykę i optycznie wysmukliły sylwetkę. W dłoni trzymała niewielką, elegancką torebkę harmonizującą z butami. Trzeba przyznać, że całość prezentowała się niezwykle szykownie. Zdjęcia wystrojonej Przetakiewicz znajdziecie w naszej galerii.

Joanna Przetakiewicz Otwórz galerię

Joanna Przetakiewicz apeluje do dojrzałych kobiet. "Jesteście sprawcze, wszystko przed wami"

Ostatnio projektantka udzieliła obszernego wywiadu magazynowi "Elle". W pewnym momencie prowadząca rozmowę Hanna Lis zwróciła uwagę, że jeszcze niedawno show-biznes wykluczał kobiety po pięćdziesiątce, sześćdziesiątce. Jako przykład podała gwiazdy Hollywood, które obecnie przeżywają swego rodzaju "odrodzenie".

Joanna Przetakiweicz przyznała jej rację. "Nadeszła nowa era" - zauważyła. "Dojrzałe kobiety stały się widoczne. Okazało się, że jesteśmy wpływowe w wielu obszarach - od społecznych, przez ekonomiczne, po polityczne. I nawet patriarchalny świat już nie jest w stanie zignorować tak olbrzymiej grupy. Wpajam to moim dziewczynom z Ery Nowych Kobiet. Jesteście sprawcze, wszystko przed wami! Tym młodym też, żeby wiedziały, że życie nie kończy się po czterdziestce" - mówiła.