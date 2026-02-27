Nowa edycja "Tańca z gwiazdami" zbliża się wielkimi krokami. 1 marca widzowie po raz pierwszy zobaczą wszystkie pary na parkiecie. 27 lutego uczestnicy pojawili się w studiu przy ul. Łubinowej w Warszawie, by przećwiczyć swoje choreografie w kostiumach, w których wystąpią podczas premierowego odcinka. Okazuje się, że kreacje, które mają na sobie gwiazdy i profesjonalni tancerze, są naprawdę bardzo drogie. Kwota, która padła, może przyprawić o zawrót głowy.

"Taniec z gwiazdami". Tyle kosztują kreacje uczestników

Jak donosi Plejada, łączny koszt kreacji na premierowy odcinek przekroczył 100 tys. zł. Nie da się ukryć, że stylizacje gwiazd na parkiecie od zawsze wzbudzają mnóstwo emocji. Wygląda na to, że w tym roku produkcja nie szczędziła na nie środków.

Przypomnijmy, że w nowej edycji "Tańca z gwiazdami" pojawi się 12 par: Sebastian Fabijański i Julia Suryś, Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz, Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta, Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski, Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba, Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina, Kamil Nożyński i Izabela Skierska, Izabela Miko i Albert Kosiński, Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska, Gamou Fall i Hanna Żudziewicz, Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino oraz Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke. Macie już swoich faworytów?

Agnieszka Kaczorowska zapytana o "Taniec z gwiazdami". "Życzę wszystkim powodzenia"

W rozmowie z Plejadą tancerka przyznała, że z uwagi na naprawdę napięty grafik raczej nie będzie w stanie śledzić nowej edycji show Polsatu. Jak wiadomo, Kaczorowska i Rogacewicz przygotowują się obecnie do swojego tanecznego spektaklu. - Brałam udział w ośmiu edycjach "Tańca z gwiazdami", więc to naprawdę duża część mojego życia. Nie wiem i nie chcę spekulować, co przyniesie przyszłość. Teraz jestem skupiona na spektaklu i pewnie nie będę miała nawet chwili, żeby usiąść przed telewizorem. Może coś wyskoczy mi na Instagramie i na tym pewnie skończy się moje śledzenie programu. Życzę wszystkim powodzenia. Bawcie się dobrze i pracujcie wytrwale! - mówiła.