Karolina Gilon zyskała popularność dzięki udziałowi w programie "Top Model". Widzowie mogli oglądać ją później w formacie "DeFacto" stacji TTV. Ostatecznie Gilon zdecydowała się na transfer do Polsatu. Prowadziła programy "Ninja Warrior Polska" oraz "Love Island". Po urodzeniu dziecka prezenterka z hukiem rozstała się ze stacją. "Kiedy po macierzyńskim chcesz wrócić do pracy, ale okazuje się, że nie ma już dla ciebie miejsca" - pisała rozżalona Gilon. Teraz do mediów trafiły nowe informacje o karierze prezenterki.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Karolina Gilon opowiadała o przyszłości "Love Island"

Karolina Gilon odrzuciła ofertę TVN-u? Chodzi o popularny program

Według informacji Pudelka, TVN rzekomo zaproponował Gilon udział w programie "Azja Express". Ponoć prezenterka odrzuciła ofertę stacji, ponieważ chce skupić się na opiece nad synem. "Karolina nie mogłaby sobie wybaczyć, gdyby dla kariery zostawiła rocznego Franka i wyjechała bez niego za granicę, bo tego właśnie wymaga format. Wie, że ten wiek jest kluczowy dla rozwoju zdrowej emocjonalności dziecka. Wybór, choć trudny, bo Karolina jest gotowa do powrotu do pracy, zwłaszcza przy programie, który jest świetną przygodą, był oczywisty. Dobro dziecka jest najważniejsze" - przekazał informator. Skontaktowaliśmy się z Karoliną Gilon w celu uzyskania komentarza. Prezenterka przesłała w odpowiedzi emotikonę serca.

GILON - GALERIAOtwórz galerię

Karolina Gilon chciała wystąpić w "Mam talent!". Przegrała casting

W grudniu media obiegła informacja o tym, że Paulina Krupińska zastąpi Agnieszkę Woźniak-Starak w roli prowadzącej "Mam talent!". Jak się okazało, Karolina Gilon również ubiegała się o tę posadę. - Szkoda, aczkolwiek to jest trochę tak, jak wam mówiłam - casting na program to jest, jakbyście szli na rozmowę o pracę. Czasami dostajecie tę robotę, a czasami po prostu nie. W tym przypadku się nie udało, czekam dalej, bo ja uważam, że do mnie w życiu przychodzą rzeczy, które są po prostu dla mnie - przekazała na swoim instagramowym profilu. Zwróciła się również do Krupińskiej. - A Paulinie życzę, żeby dała czadu tam za kulisami, rozkręciła i rozwaliła system i tyle - przekazała.