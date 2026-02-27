Amy Slaton-Lovvorn i jej siostra Tammy zyskały rozpoznawalność dzięki programowi "Siostry wielkiej wagi" emitowanemu od 2020 roku. Reality show ukazuje ich codzienne życie i zmagania związane z utratą wagi. Amy w trakcie trwania programu przeszła operację bariatryczną i schudła ok. 90 kg. Uczestniczka formatu ponownie musiała trafić pod opiekę lekarzy - tym razem, aby zadbać o swój wzrok.

REKLAMA

Zobacz wideo Co wyznała na ten temat?

Amy Slaton-Lovvorn przeszła operację oczu. Problemy ze wzrokiem miała od dzieciństwa

Jak podaje portal TMZ, w niewyemitowanym jeszcze odcinku "Sióstr wielkiej wagi" pokazano operację, którą przeszła Amy Slaton-Lovvorn. Zabieg był konieczny ze względu na problemy ze wzrokiem, które miała od dzieciństwa. Uczestniczka "Sióstr wielkiej wagi" cierpiała na amblyopię, czyli osłabienie zdolności widzenia w jednym oku.

Jeszcze w 2015 roku na nagraniu opublikowanym na YouTubie Amy opowiadała, że zmagała się z toksoplazmozą oczną, która została wywołana przez pasożyta. Jak wyjawiła, z tego powodu została uznana za osobę prawie niewidomą. Jak dowiadujemy się z programu "Siostry wielkiej wagi", korekty wymagało zarówno prawe, jak i lewe oko uczestniczki programu. W klinice Amy wspierał mąż Brian, który bardzo martwił się o stan ukochanej. Na szczęście cała operacja przeszła pomyślnie i obyło się bez komplikacji.

Amy z "Sióstr wielkiej wagi" niedawno wzięła ślub

Amy ma za sobą jedno zakończone małżeństwo. W 2023 roku, po czterech latach, rozstała się z mężem Michaelem Haltermanem, z którym doczekała się dwójki dzieci. W 2024 roku uczestniczka "Sióstr wielkiej wagi" zaczęła spotykać się z Brianem Lovvornem. Jak opowiadała, poznali się na jednym z koncertów i od tego czasu "są nierozłączni". Zakochani zaręczyli się pod koniec 2024 roku, po pięciu miesiącach związku.

Ślub pary odbył się 31 października ubiegłego roku, a ceremonia została utrzymana w halloweenowym klimacie. Panna młoda miała bukiet z jesiennych kwiatów, białą, koronkową sukienkę, a z okazji ślubu przefarbowała włosy na różowo. - Małżeństwo oznacza, że nie jestem już samotna, ponieważ odkryłam, że moja bratnia dusza, Brian, jest moim szczęśliwym miejscem - relacjonowała Amy w rozmowie z "People". - Nie tylko skradł moje serce, ale także zdobył serca moich chłopców, a niewielu mężczyzn potrafi zaakceptować samodzielną mamę z dwoma energicznymi synami - dodała.