26 lutego Michał Piróg poinformował o odejściu ze stacji TVN. "Nadszedł ten moment, by to powiedzieć. Dziękuję za wspólne 25 lat! To czas wspaniałej przygody oraz niesamowitej podróży w stacji TVN. Podróży, która poprowadziła mnie nieznaną i ekscytującą drogą. (...) Zamykam skrzynię pełną skarbów i otwieram szeroko okno na nowe i nieznane" - pisał tancerz w mediach społecznościowych. W programie "Dzień dobry TVN" wspomniano o decyzji Piróga.

Tak podziękowano Michałowi Pirógowi w "Dzień dobry TVN". "Trzymamy kciuki"

W nowym wydaniu "Dzień dobry TVN" Aleksandra Rogowska opowiedziała o wiadomościach ze świata show-biznesu. Zaczęła od informacji na temat odejścia Piróga ze stacji. - Zaczniemy dzisiaj od pożegnania i podziękowania Michałowi Pirógowi, który wczoraj podzielił się informacją, że po 25 latach żegna się ze stacją TVN. Powiedział, że to była jedna z jego najpiękniejszych przygód i podróży, ale czas na nowe. (...) Jednego jestem pewna, to jest człowiek sukcesu, nie tylko dlatego, że to jest człowiek kreatywny (...), ale on ma po prostu dobre serce - komentowała.

Prezenterka zapowiedziała niespodziankę dla Michała Piróga, czyli film z podsumowaniem jego lat pracy w stacji. Po zakończeniu emisji nagrania Krzysztof Skórzyński zwrócił się do kolegi z branży. - Misiek, powodzenia, trzymamy kciuki bardzo mocno, jeśli teraz nas oglądasz. Wędruj po morzach i oceanach - powiedział. - Bądź very happy [bardzo szczęśliwy - przyp.red.] - dodała Rogowska.

Joanna Krupa o odejściu Michała Piróga z TVN-u. "Myślałam, że się dogadają"

Informacja o decyzji Michała Piróga bardzo zasmuciła Joannę Krupę. W rozmowie z Plotkiem modelka wspomniała o swoich emocjach. - No bardzo mi jest smutno. Jak rozmawiałam z nim kilka dni temu, myślałam, że się dogadają, że wszystko będzie dobrze, że będzie w programie. 15 lat razem, jesteśmy przyjaciółmi, odkąd zaczął się "Top Model" - powiedziała. Krupa zaznaczyła, że zawsze mogła liczyć na Piróga. - Będzie go bardzo brakowało w programie, bo bardzo dużo robił dla uczestników. Od początku też mnie wspierał, nawet jak mój polski nie był dobry, zawsze był tam dla mnie, zawsze był moim przyjacielem, zawsze czułam się z nim komfortowo. Współpraca z nim była marzeniem - dodała.