"The Voice Kids" jest jednym z najpopularniejszych muzycznych show w polskiej telewizji. W sobotę 28 lutego na antenie TVP2 i w TVP VOD o godzinie 20.30 zostanie wyemitowany pierwszy odcinek nowej edycji programu. Jak już wiemy, że do doświadczonej jurorki, jaką jest Cleo, dołączą tym razem Blanka i Tribbs. Z zapowiedzi epizodu mogliśmy się dowiedzieć, że trenerzy poruszą w nim dość trudny temat, nie kryjąc emocji.

"The Voice Kids". Blanka i Cleo wzruszyły się w programie. "Zacznę zaraz płakać"

Już w pierwszym odcinku doszło do momentu, w którym Blanka mocno się wzruszyła. Trenerzy zaczęli rozmawiać pomiędzy występami uczestników o ich relacji z dziadkami. - Ja nie mam dziadka nawet - wyznał koleżankom z programu Tribbs. Wtem głos zabrała także Cleo. - Powiem wam szczerze, że ja też nie miałam okazji. Niestety odeszli szybko. Żałuję, bo kocham takich ludzi doświadczonych, którzy mogą czegoś nas nauczyć ze swojego życiowego doświadczenia - skomentowała artystka. Poruszona słowami innych jurorów, Blanka również zdecydowała się na komentarz. - Pożyczyć ci moich? - zapytała, zwracając się do Cleo.

Mogę tylko być najszczęśliwsza na świecie, że mam babcię i dziadka, którzy ze mną są, wspierają mnie i dzwonią do mnie, że oglądali moje show i koncerty. Są ze mną, to jest piękne

- dodała młoda wokalistka, nie kryjąc napływających do oczu łez. - Przestań, bo zacznę zaraz płakać - odpowiedziała jej druga piosenkarka, również będąc poruszoną.

Wielka szansa dla zwycięzcy "The Voice Kids". Produkcja ujawnia, co z wygraną

Jak się okazuje, nowy sezon "The Voice Kids" przyniesie jeszcze więcej emocji, gdyż zdecydowano, że wygrany uczestnik będzie miał okazję reprezentować nasz kraj na międzynarodowej arenie. "To będzie edycja, jakiej jeszcze nie było. Łączymy format, który kochają miliony, z ogromną odpowiedzialnością wyboru naszego reprezentanta na nadchodzącą Eurowizję Junior" - poinformowano w oficjalnym komunikacie. Oprócz wyjazdu na eurowizyjny festiwal, zwycięzca zdobędzie także możliwość wydania singla z wytwórnią Warner Music Poland oraz stypendium wynoszące 50 tys. złotych.