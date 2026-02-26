"The Voice Kids 9" jest być może początkiem nowej ery. Po raz pierwszy w rolach trenerów zobaczymy Blankę i Tribbsa, którzy będą wyłaniali młode muzyczne talenty. Dołączą do Cleo, która ma doświadczenie w formacie. Co ciekawe, niespodzianki zaczną się już od pierwszego odcinka. Jesteście gotowi na nowy sezon?

"The Voice Kids 9" i ogromna szansa dla młodych. Może zobaczyć ich reszta świata

"To będzie edycja, jakiej jeszcze nie było. Łączymy format, który kochają miliony, z ogromną odpowiedzialnością wyboru naszego reprezentanta na nadchodzącą Eurowizję Junior. Liczba zgłoszeń do programu pobiła wszystkie dotychczasowe rekordy, a poziom uczestników przekracza wszelkie oczekiwania" - czytamy w oficjalnym komunikacie TVP2. Zwycięzca zdobędzie zatem prestiżową szansę reprezentowania kraju za granicą. To przecież marzenie wielu młodych wokalistów. Przypomnijmy, że osoba z pierwszym miejscem zdobywa także możliwość wydania singla z wytwórnią Warner Music Poland oraz stypendium wynoszące 50 tys. zł.

W pierwszym odcinku dojdzie do starcia trenerek - Blanka i Cleo zaśpiewają nieswoje utwory. Pierwsza z nich wykona legendarny hit "My Słowianie", a druga będzie musiała poradzić sobie z "Solo". Zobaczycie to na antenie TVP2 i na VOD już w sobotę 28 lutego o godz. 20:30. Co sądzicie o takim pomyśle?

"The Voice Kids 9" ze znanym producentem muzycznym na pokładzie. Tribbs był pod wrażeniem jednego

W show-biznesie już wiele razy było głośno o Tribsie. Pamiętacie jego utwór "Nad wodę" z Wersow? Muzyk odpowiada za wiele hitów, które podbijają listy przebojów. Sam nie może się nadziwić, jakie talenty drzemią w młodym pokoleniu. - Dziewczynki kilkuletnie śpiewają tak, że opada szczęka. Nie wiedziałem, że to w ogóle możliwe - wzruszał się przed kamerą TVP2.

Mikołaj Maciej Trybulec do tej pory zgromadził niemałą publiczność na Instagramie - jego profil śledzi prawie 180 tys. użytkowników. Z pewnością jego rozpoznawalność zwiększy się dzięki programowi TVP2. Najwięcej publikuje treści dotyczących kariery oraz wydarzeń, w których bierze udział. Nie każdy wie, że Tribbs dzieli życie między Polską a Anglią.