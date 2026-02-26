Widzowie już zacierają ręce, gdyż w najbliższą niedzielę 1 marca wystartuje kolejna edycja "Tańca z gwiazdami". Już przed startem nowej odsłony show zrobiło się gorąco, gdyż dyskusji poddane zostało uczestnictwo Emilii Komarnickiej i Izy Miko - obie panie mają już doświadczenie taneczne. Jak podaje portal Pudelek, za kulisami programu również ma być gorąco. Chodzi o Magdalenę Boczarską, która rzekomo nie jest zadowolona z obecności Natsu w formacie.

REKLAMA

Zobacz wideo Natsu porównała Fame MMA do "TzG". Wtem wyjawiła, jak to jest z Fabijańskim

"Taniec z gwiazdami". Magdalenie Boczarskiej nie podoba się udział Natsu w programie

Pierwszy zgrzyt związany z Boczarską pojawił się przy okazji ogłoszenia udziału w show Emilii Komarnickiej. Jej partner, Mateusz Banasiuk, lajkował komentarze internautów, którzy nie byli zadowoleni, że doświadczona w tańcu aktorka dołącza do nowej edycji "Tańca z gwiazdami". "Magda poprosiła mnie, żebym więcej nie komentował tego tematu. Emilia to jest nasza fajna koleżanka (...) tak samo bardzo lubię Stefano, więc... Jedyne, z czym wiązały się moje wątpliwości, to to, że oni już ze sobą tańczyli, ale taki jest ten program" - przekazał Pudelkowi Banasiuk.

Teraz, jak twierdzi serwis, problemem dla aktorki ma być Natalia "Natsu" Karczmarczyk, która według bukmacherów jest jedną z faworytek do wygrania. W 2021 roku do sieci wypłynęły nagie zdjęcia i zaskakujące nagrania z udziałem influencerki, co doprowadziło do odkrycia, że pracowała "na kamerkach". To ma nie podobać się Boczarskiej, która nie jest zadowolona, że będzie rywalizować u boku kogoś z takim "dorobkiem" medialnym.

Nie jest tajemnicą, że między nimi nie ma żadnych relacji i nawet nie próbują się integrować. Kiedy się spotykają, nie zamieniają ze sobą słowa. Boczarska głośno mówi za kulisami, że to dla niej ujma, że będzie rywalizować z kimś o tak niechlubnej przeszłości jak Natsu

- twierdzi informator wspomnianego portalu.

"Taniec z gwiazdami". Julia Wieniawa kibicuje Natsu. Tak się poznały

Natsu może liczyć na wsparcie fanów, a także Julii Wieniawy. Okazuje się, że gwiazda będzie trzymać kciuki na influencerkę w nowej edycji tanecznego show. Z tego powodu nasza reporterka Weronika Zając postanowiła zapytać Karczmarczyk o relację z Wieniawą. Wyjawiła, że poznały się na koncercie. - Na ostatnim koncercie Quebo się poznałyśmy. Też poznałam się wtedy z jej mamą. Boże... piękna kobieta, obie piękne. No to wtedy się poznałyśmy, a potem znalazłyśmy jakiś wspólny mianownik ogólnie i tak jakoś się dogadujemy. Lubimy się - opowiadała Natsu.