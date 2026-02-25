"Milionerzy" na dobre rozgościli się w Polsacie. Fani teleturnieju przywykli już do tego, że program został przejęty przez Telewizję Polsat i to właśnie tam jest emitowany kilka razy w tygodniu. Prowadzący został ten sam - emocjonujące wieczory przy grze o milion złotych prowadzi Hubert Urbański. Co działo się w ostatnim odcinku formatu?

"Milionerzy" odc. 59. Była szansa na duże pieniądze

Środowy program rozpoczął się od kontynuacji gry z uczestniczką, która miała przed sobą pytanie za ćwierć miliona złotych. Dotyczyło muzyki, a dokładniej zespołu, w którym działała nieżyjąca już Kora. Zespół Maanam w początkach działalności miał w nazwie dodatkowy człon:

A. Lokomotywa Parowa



B. Zaczarowana Dorożka



C. Kora Dębu



D. Elektryczny Prysznic

Poprawną okazała się odpowiedź D, jednak uczestniczka postanowiła wycofać się z gry, ponieważ nie była przekonana, który wariant wybrać. Otrzymała wcześniej podpowiedź od partnera, który wskazywał na C. Kora Dębu, jednak to okazało się błędnym przekonaniem. Uczestniczka opuściła format z wygraną równą 125 tys. zł.

"Milionerzy" i zaskakujące pytanie o smartfona. Nie każdy zdaje sobie z tego sprawę

Nadeszła pora na kolejną uczestniczkę. Pani Agnieszka w dalszej części gry stanęła przed nietypowym tematem - dotyczącym pewnego skrótu. Miała przed sobą 25 tys. zł. Oznaczenie "IPX7" w opisie smartfona mówi o jego odporności na:



A. zalanie



B. wstrząsy



C. temperaturę



D. zapylenie



Uczestniczka gry wskazała na odpowiedź A, która była poprawną odpowiedzią. Po tym etapie pani Agnieszka miała już wykorzystane dwa koła ratunkowe. Ostatnie pytanie przed końcem odcinka dotyczyło zwierzęcia. Jedwabnik morwowy, któremu zawdzięczamy jedwab naturalny, należy do:



A. motyli



B. pająków



C. chrząszczy



D. związku zawodowego



Kolejny raz uczestniczka wybrała poprawną odpowiedź i wskazała A. motyli. Zdobyła tym samym błyskawicznie 125 tys. złotych i miała ochotę na dalszą część teleturnieju, ale nastąpił koniec odcinka. Jej dalsze zmagania w "Milionerach" zobaczymy w 60. odcinku programu. Jak oceniacie ten odcinek?