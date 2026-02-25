W dniach od 25 do 26 lutego książę Harry i Meghan Markle przebywają w Jordanii. Ich celem jest nagłośnienie trudnej sytuacji wojennej, spotkanie z dyrektorem generalnym Światowej Organizacji Zdrowia oraz odwiedzenie organizacji pomagającym mieszkańcom Strefy Gazy. Co ciekawe, książę Harry już wcześniej rozmawiał z dyrektorem WHO. Spotkanie z 2025 roku dotyczyło m.in. międzynarodowego wsparcia dla rannych cywilów w konfliktach zbrojnych.

Książę Harry i Meghan Markle podjęli działania wobec Strefy Gazy. Wyjechali do Jordanii

Książę Harry i Meghan Markle przekazali, że chcą wesprzeć działania Światowej Organizacji Zdrowia, która podkreśla rolę Jordanii jako lidera w ewakuacjach medycznych dzieci poszkodowanych w konflikcie w Strefie Gazy. Co więcej, para ma w planach odwiedzić regionalną siedzibę World Central Kitchen, skąd koordynowana jest pomoc żywnościowa i humanitarna kierowana do Gazy. Pojawią się też w siedzibie organizacji Questscope w obozie dla uchodźców Za’atari, zamieszkanym przez przesiedlonych Syryjczyków. Para chce zwrócić uwagę na znaczenie opieki psychologicznej, rehabilitacji fizycznej oraz wsparcia opartego na lokalnej społeczności dla osób i rodzin dotkniętych wojną. Po zdjęcia księcia Harry'ego i Meghan Markle zapraszamy do naszej galerii.

Książę Harry bardzo często podróżuje. Syn króla Karola II nie ukrywa, że Afryka zajmuje specjalne miejsce w jego sercu. "Na Ziemi są miejsca tak rozległe, piękne i pełne życia, że naprawdę otwierają oczy i umysł. Delta Okawango jest jednym z nich - tajemniczym mokradłem, które znika w pustyni Kalahari i jest domem dla największej na świecie pozostałej populacji słoni. To dzicz nieporównywalna z żadną inną. Ten raj był moim drugim domem przez ponad 25 lat, miejscem ucieczki i zanurzenia się w oszałamiającej potędze natury" - podkreślił książę Harry w książce Steve'a Boyesa "Okavango and the Source of Life: Exploring Africa's Lost Headwaters".