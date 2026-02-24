"Na Wspólnej" to jeden z najdłużej nadawanych seriali w polskiej telewizji. Widzowie od 2003 roku śledzą losy bohaterów produkcji, która emitowana jest od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:15 w stacji TVN. Okazuje się, że 24 lutego fani nie zobaczą 4168. odcinka, co wywołało falę niezadowolenia w sieci. Wszystkiemu "winna" jest gala Bestsellerów Empiku.

Joanna Jabłczyńska o powrocie Julii Kamińskiej do "Na Wspólnej" i kulisach serialu

"Na Wspólnej". Widzowie są niezadowoleni. Gorąca dyskusja przez brak odcinka

Na oficjalnym profilu "Na Wspólnej" na Facebooku pojawił się krótki wpis, w którym produkcja poinformowała, że 24 lutego nie będzie nowego odcinka. W tym czasie emitowana będzie Gala Bestsellerów Empiku 2025. "Wracamy do Was jutro o 20:15!" - zapewniono wiernych fanów produkcji. To jednak nie było wystarczająco pokrzepiającą wiadomością, zważając na to, jakie komentarze pojawiły się pod postem.

Widzowie są oburzeni, że nie zobaczą kolejnego epizodu ulubionego serialu. "Wszystko się zgadza, ale ja nie chcę oglądać gali. Jestem zawiedziona", "Nie podoba mi się to", "Jakby nie mogli tych gal w weekendy robić, trudno, do zobaczenia jutro" - pisali rozgoryczeni internauci.

Niektórzy uważają, że w zamian stacja powinna puścić im w inny dzień dwa odcinki lub zdecydować się na emisję w piątek. "To może dwa odcinki w jakiś inny dzień?", "To jutro na przeprosiny powinni puścić dwa odcinki", "Jutro powinny być dwa odcinki", "Jak dziś nie ma, to powinien być w piątek" - możemy przeczytać w komentarzach.

"Na Wspólnej". Poruszające pożegnanie Bożeny Dykiel

Bożena Dykiel, o której śmierci dowiedzieliśmy się 13 lutego, była jedną z największych gwiazd "Na Wspólnej" - w serialu wcielała się w Marię Ziębę. Aktorka zdecydowała się odejść z produkcji w 2025 roku. Twórcy postanowili ją uhonorować i zmienili czołówkę serialu - wyświetlono jedynie czarno-białe kadry, na których pojawiła się zmarła aktorka. "Na zawsze z nami" - napisano. To jednak nie było wszystko. Napisy końcowe również zostały zmienione, a nazwiska członków obsady wyświetlały się na tle czarno-białego zdjęcia serialowej Marii Zięby. Widzowie od razu zauważyli tę zmianę i nie kryli poruszenia. "Pięknie to zrobiliście. Dziękujemy", "Piękny początek", "Piękne pożegnanie w czołówce. Łezka się zakręciła" - pisali na profilu serialu na Facebooku.