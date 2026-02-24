"X Factor" zadebiutował w 2011 roku na antenie TVN. Zapisał się w historii polskiej telewizji jako jeden z najważniejszych muzycznych formatów rozrywkowych. Nie da się ukryć, że show był kuźnią talentów i dzięki niemu fani poznali znane dzisiaj gwiazdy. Z czasem jednak format zastąpiły inne programy. Informacje o dawnych uczestnikach i jurorach można było śledzić już tylko w mediach społecznościowych. Ostatnio wszystko się zmieniło, gdy nieaktywny od lat profil na Facebooku niespodziewanie znów dał o sobie znać.

"X Factor" powraca? Wyjaśniamy, co chodziło. Fani będą zawiedzeni

Profil "X Factora" na Facebooku był nieaktywny od lat. Wiele osób prawdopodobnie już o nim zapomniało. Wszystko zmieniło się 18 lutego. Wówczas w mediach społecznościowych pojawił się nowy post. Tajemniczy wpis wywołał mnóstwo spekulacji i plotek. Fani zaczęli się zastanawiać, czy show wróci do telewizorów.

"Nowa nazwa. Nowa energia. Te same emocje. Chcemy stworzyć miejsce, w którym najlepsze momenty dostają drugie życie - sceny, do których wraca się z uśmiechem (albo łzą w oku)" - czytamy na Facebooku "X Factor Polska". "Jeśli kochacie takie powroty - zostańcie z nami. To dopiero początek tej historii" - dodano. Teraz już wiemy, co oznaczał wpis.

"X Factor" był hitem wśród fanów. Widzowie będą mogli oglądać stare fragmeny

Choć internet aż huczał od spekulacji i wielu zaczęło wierzyć w wielki powrót jury oraz castingów, rzeczywistość okazała się brutalna. Wszystko wskazuje na to, że cała sytuacja to był tylko sprytny ruch marketingowy stacji. Profil zmienił nazwę na "Kto to oglądał?" i ma pełnić zupełnie inną funkcję. Będzie on służył przede wszystkim do publikowania archiwalnych fragmentów dawnych produkcji.

Ostatecznie więc zamiast nowych emocji i świeżych odcinków widzowie będą mogli obejrzeć stare odcinki. Ogromna popularność kultowego show muzycznego została wykorzystana głównie po to, by przyciągnąć uwagę intermautów do materiałów z archiwum. Tęskniciem za "X Factorem"? ZOBACZ TEŻ: Przygotowania do "Tańca z gwiazdami" trwają. U Żudziewicz polała się krew. "Masz wszystkie zęby?"