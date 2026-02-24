Poruszające słowa Doroty z "Rolnika". "Nie miałam siły wstać z łóżka"

Dorota Banaś i Waldemar Gilas poznali się w programie "Rolnik szuka żony". We wrześniu 2024 roku na świat przyszła ich córka. Mimo zakończenia programu ukochana Waldemara nie zniknęła z mediów społecznościowych. Jej instagramowy profil obserwuje aż 56 tysięcy użytkowników. To właśnie na tej platformie Dorota podzieliła się osobistą historią.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamila Boś z "Rolnika" wprost o stereotypach. Zaskakujące słowa

"Rolnik szuka żony". Szczere wyznanie ukochanej Waldemara. "Znów przechodzę trudniejsze dni"

23 lutego, w Światowy Dzień Walki z Depresją, Dorota opublikowała szczery wpis na temat tego, z czym mierzyła się w ostatnich latach. "Chcę napisać coś, czego długo nie potrafiłam nazwać. Nigdy wcześniej nie chciałam przyjąć do wiadomości, że to mogła być depresja. Zawsze znajdowałam jakieś wytłumaczenie - że to tylko gorszy okres, że pogoda nie taka, że zmęczenie, że 'po prostu tak już jest" - zaczęła. Wspomniała o izolacji od świata. "Bywały też takie dni, kiedy nie miałam siły wstać z łóżka. Kiedy płakałam bez konkretnego powodu. Kiedy zamykałam się w czterech ścianach i nie odzywałam się do nikogo" - napisała.

Ukochana Waldemara przyznała, że obecnie znów przechodzi trudne chwile. "To, że mam rodzinę i zdrowe dzieci, nie oznacza, że człowiek zawsze jest w środku szczęśliwy. (...) Myślę, że wciąż mam w sobie rzeczy nieprzepracowane. Niby rany się zagoiły, ale gdy tylko o nich pomyślę, łzy same cisną się do oczu" - dodała Dorota.

DOROTA ROLNIKOtwórz galerię

"Rolnik szuka żony". Dorota podzieliła się refleksją. "Wierzę, że przede mną jeszcze wiele pięknych chwil"

W dalszej części wpisu Dorota podkreśliła, jak podstępna potrafi być depresja. "Jest bardzo cichym zabójcą" - czytamy. Ukochana Waldemara nie traci jednak wiary w lepsze jutro. "Chcę żyć. Mam dla kogo. I mimo wszystko wierzę, że przede mną jeszcze wiele pięknych chwil. Że jeszcze będzie tak, jak sobie wymarzyłam. I że przyjdzie dzień, w którym nie będę musiała nakładać maski przed innymi" - dodała.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.