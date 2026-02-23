Nowy sezon "Milionerów", który od 2025 roku emitowany jest w Polsacie, wciąż przyciąga widzów odświeżonym formatem i nowymi zasadami gry. Jak się szybko okazało, w najnowszym odcinku znów nie brakowało emocji.
Uczestniczką najnowszego odcinka "Milionerów" była Zuzanna Zalińska - studentka bioinżynierii na Politechnice Warszawskiej. Po emocjonującej grze dotarła do pytania za 75 tysięcy złotych, które mogło znacząco przybliżyć ją do głównej wygranej. Tym razem musiała zmierzyć się z pytaniem dotyczącym cenionego fizyka. "Albert Einstein uważał, że Bóg nie gra:"
A. w ruletkę
B. w pokera
C. w piłkę
D. w kości
Nie mając już do dyspozycji żadnych kół ratunkowych i nie będąc pewną poprawnej odpowiedzi, zdecydowała się zaryzykować. Postawiła na odpowiedź B - w pokera. Niestety, był to błędny wybór. Prawidłowa okazała się odpowiedź D - w kości, nawiązująca do słynnego powiedzenia uczonego. W efekcie Zuzanna Zalińska zakończyła swoją grę z wygraną w wysokości 50 tysięcy złotych.
To jednak nie była jedyna stresująca chwila w grze Zuzanny. Wcześniej przy pytaniu za gwarantowane 50 tysięcy złotych uczestniczka trafiła na zagadnienie z dziedziny, za którą - jak sama przyznała - nie przepada. Pytanie brzmiało: "Keirin, madison i omnium to nazwy konkurencji:"
A. lekkoatletycznych
B. kolarskich
C. łyżwiarskich
D. snowboardowych
Niepewna swojej wiedzy najpierw sięgnęła po "telefon do przyjaciela". Niestety, rozmowa z tatą nie przyniosła przełomu - nie zdążył on wskazać poprawnej odpowiedzi ani skutecznie naprowadzić córki. W tej sytuacji uczestniczka zdecydowała się wykorzystać kolejne wsparcie - 50:50. Po odrzuceniu dwóch błędnych wariantów na ekranie pozostały odpowiedzi A i B. Zuzanna zaufała intuicji i wybrała odpowiedź B - kolarskich, zapewniając sobie tym samym gwarantowane 50 tysięcy złotych.