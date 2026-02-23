Bohaterki serii "Kanapowczynie" stacji TTV borykają się ze sporą nadwagą. Biorąc udział w programie, postanawiają zmienić swoje życie, a widzowie mają okazję obserwować ich zmagania w walce o zdrowszą sylwetkę. Wiele z nich dzięki determinacji i ciężkiej pracy osiągnęło spektakularne efekty. Pamiętacie Darię Larysz z pierwszej edycji programu? Uczestniczka schudła prawie 50 kilogramów i spełniła marzenie o zostaniu mamą. Więcej przeczytasz tutaj. Dzięki udziałowi w show swoje życie zmieniła także Paulina Owczarska. Dziś uczestniczka motywuje innych do walki o lepszą wersję siebie.

Paulina z "Kanapowczyń" ważyła 116 kg. Tak wygląda dzisiaj

Paulina Owczarska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych bohaterek programu stacji TTV. Uczestniczka zgłosiła się do programu, ważąc 116 kilogramów. Poświęciła rok na zmianę swojego życia i wprowadzenie zdrowszej diety oraz ruchu do codzienności. Dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy osiągnęła spektakularny efekt i udało się jej osiągnąć wagę 66 kg. W jednym z postów na Instagramie przyznała, że problemy z nadwagą były konsekwencją braku akceptacji. Jedzenie stało się dla niej remedium na smutki, co szybko okazało się bardzo zgubne.

"Ukrywałam swoje uczucia pod uśmiechem, próbując wmówić sobie, że to kiedyś minie. W tym wszystkim pojawił się problem z jedzeniem. Zajadałam smutki, licząc na chwilową ulgę, ale nigdy nie przynosiło mi to prawdziwego szczęścia. Było to tylko chwilowe zaspokojenie, które niczym domino prowadziło do kolejnych problemów, większej wagi, większej nieakceptacji siebie" - wyznała.

Paulina z "Kanapowczyń" w szczerym wyznaniu o braku akceptacji