Daria Negra wygrała "Disco Star". Szok, kto jest jej mężem

Program "Disco Star" na początku roku zadebiutował na głównej antenie Polsatu. Zwyciężczynią dziewiątej edycji muzycznego show została Daria Negra. 29-letnia wokalistka podbiła serca jurorów i publiczności. Konto piosenkarki zasiliło 50 tysięcy złotych. Będzie miała także możliwość wystąpienia na jednej z imprez organizowanych przez stację. Okazuje się, że mąż laureatki show również działa w branży i od lat odnosi spore sukcesy.

Daria Budka, która występuje pod pseudonimem Daria Negra, pochodzi z Jabłonowa Pomorskiego, obecnie mieszka w Brodnicy. Pasja do muzyki towarzyszy jej od najmłodszych lat, jednak swoją karierę zaczęła rozwijać zaledwie kilka lat temu. Wcześniej pracowała w branży handlowej. Kiedy piosenkarka postanowiła wybić się w branży muzycznej, wystąpiła w "Must be the music", jednak to jurorzy programu "Disco Star" dostrzegli w niej potencjał na gwiazdę.

Daria jest niesamowita. Ja czekam na moment, kiedy wystąpimy razem na scenie, na takiej wielkiej scenie, gdzie poczujesz naprawdę wsparcie od swojej wspaniałej publiczności, która, mam nadzieję, bardzo cię pokocha i że to grono będzie tylko rosło w siłę

- zachwycała się Magdalena Narożna. Okazuje się, że 11 lat temu mąż laureatki również triumfował w show. Przemysław Budka jest liderem popularnego zespołu ERATOX. Para doczekała się dwóch synów - Oskara i Igora.

Daria Negra zadedykowała nagrodę synom. "Powiem najważniejszą rzecz"

Zwyciężczyni "Disco Star" na co dzień z powodzeniem łączy karierę z rolą mamy. Odbierając główną nagrodę, piosenkarka postanowiła podziękować ukochanemu oraz zadedykować swój sukces pociechom. - Dziękuję wam za to wszystko i powiem najważniejszą rzecz, jaką chcę tu powiedzieć - Oskar, Igor, mama zrobiła to dla was. (...) Czuję ogromne szczęście. Dlatego że tutaj jestem, że mogłam stanąć na tej scenie. Dziękuję wam wszystkim wielka miłość dla mojego męża, który wspierał mnie tutaj przez całą tę drogę - mówiła wyraźnie wzruszona. ZOBACZ TEŻ: Finał "Disco Star". Karpowicz cała na czarno. Narożna postawiła na błysk