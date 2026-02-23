"Rolnicy. Podlasie" to program, w którym widzowie przyglądają się codzienności rolników, którzy zmagają się z różnymi sytuacjami przy pracy. Jedną z największych gwiazd formatu jest niewątpliwie Andrzej z Plutycz, który wraz z tatą, Gienkiem, prowadzi gospodarstwo. Duet zdobył na tyle dużą popularność, że zaczął nagrywać również na YouTube, a ich kanał śledzą tysiące subskrybentów. Wielu fanów nie wie, że Andrzej i Gienek pojawili się w innym programie. Niebywałe, jak zmienił się rolnik.

REKLAMA

Zobacz wideo Olek Sikora wyznaje: "Byłem pulpetem przez jakis? czas". W Tan?cu z gwiazdami schudł 8,5 kg

"Rolnicy. Podlasie". Tak niegdyś wyglądał Andrzej z Plutycz. Wziął udział w popularnym programie

Mimo że dziś Andrzej Onopiuk to jeden z najważniejszych bohaterów show "Rolnicy. Podlasie", już wcześniej miał on do czynienia z programami telewizyjnymi. Rolnik pojawił się przed laty w formacie "Dżentelmeni i wieśniacy". Brat Andrzeja wyjechał do Warszawy, a na gospodarstwo w Plutyczach przybył Michał Przybyłowicz znany jako "Polski Ken". Rolnik wyglądał wtedy zupełnie inaczej. Miał wówczas ciemne, bujne włosy, a także nosił ledwie widoczny zarost. Dziś Andrzej często zapuszcza wąsy oraz brodę, a także nosi krótką fryzurę. Poznalibyście go?

Andrzej z PlutyczOtwórz galerię

"Rolnicy. Podlasie". Ile hektarów ziemi posiada Andrzej z Plutycz?

Na co dzień Andrzej i Gienek zajmują się gospodarstwem, które znajduje się w Plutyczach w województwie podlaskim w gminie Bielsk Podlaski. Pan Eugeniusz odziedziczył ziemię po swoim ojcu i dba o rolę wraz z synami. Rolnicy specjalizują się przede wszystkim w chowie bydła i koni, ale mają również kury, kaczki i indyki. Kulisy prowadzenia gospodarstwa fani mogą oglądać zarówno w programie, jak i na wspomnianym już kanale na YouTube - "Gienek i Andrzej Plutycze".

To tam kilka razy w miesiącu pojawiają się nowe materiały, które są chętnie oglądane i komentowane przez internautów, którzy śledzą losy rolników. Na gospodarstwie jest sporo pracy, więc Gienek, Andrzej oraz jego brat Jarek muszą cały czas zakasać rękawy, by o wszystko zadbać. Niewielu fanów ma jednak świadomość, że do Onopiuków należy ponad 50 hektarów ziemi.