Finał "Disco Star". Karpowicz cała na czarno. Narożna postawiła na błysk

Muzyka disco polo od lat nie traci w Polsce na popularności. Choć na początku lat 2000 często była postrzegana jako symbol kiczu, dziś znów przeżywa wyraźny powrót. Świadczą o tym m.in. sukcesy Zenka Martyniuka czy Skolima. Artyści zasiadają w jury programu "Disco Star". Oprócz nich na fotelach zasiadają Marcin Miller i Magdalena Narożna. 22 lutego odbywa się wielki finał. Na wydarzeniu nie zabrakło gwiazd.

Finał "Disco Star". Nie zabrakło ciekawych stylizacji. Tak zaprezentowały się gwiazdy

Na ściance przed rozpoczęciem finału "Disco Star" wzrok przyciągała Magdalena Narożna. Jej stylizacja to dopasowana mini w intensywnym odcieniu zieleni, bogato zdobiona cekinami i aplikacjami przypominającymi liście. Sukienka na cienkich ramiączkach z głębokim dekoltem w kształcie litery "V" podkreśla sylwetkę i nadaje całości odważny charakter. Stylizację dopełniają długie kolczyki. Nie można również nie wspomnieć o Pauli Karpowicz. Tego dnia zestawiła czarną sukienkę z obszernym, futrzanym okryciem. Uwagę przyciągają wysokie, beżowe botki z wieloma paskami. Gładko zaczesane włosy i duże kolczyki nadają całości zdecydowanego wyrazu. Na wydarzeniu pojawił się też Maciej Pela. Tancerz zaprezentował swobodny styl. Jasny T-shirt zestawił z luźną, rozpiętą koszulą o krótkim rękawie i ciemnymi spodniami. Jak oceniacie?

Paula Karpowicz szczerze o disco polo. Czy Telewizja Polska odrzuca taką muzykę?

Paula Karpowicz w styczniu wystąpiła w podcaście "Galaktyka Plotek". W rozmowie z Marcinem Wolniakiem wokalistka zespołu Topky podzieliła się przemyśleniami na temat disco polo w Telewizji Polskiej. - Pytanie właśnie, czy to jest odrzucane, dlatego, że to jest disco polo? Nie wiem, bo nikt na to pytanie mi nigdy nie odpowiedział. Uważam, że mimo wszystko na pewno brakuje tych wykonawców disco polo - wyznała. Dodała, że jest zapotrzebowanie na tego typu muzykę. - Słyszę jakiś taki feedback wśród znajomych, wśród fanów, wśród osób, które nawet niekoniecznie wcale są za disco polo (...), ale już w taki dzień jak sylwester, wesele, czyjeś urodziny, imprezy, chętnie do tego disco polo tańczą - skwitowała.