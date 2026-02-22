Na ten wieczór miłośnicy kina i telewizji na całym świecie czekali od dawna. Już 22 lutego wszyscy poznają laureatów prestiżowych brytyjskich nagród BAFTA, często nazywanych "brytyjskimi Oscarami". Brytyjska Akademia Sztuk Filmowych i Telewizyjnych po raz 79. przyznaje swoje wyróżnienia. Tegoroczna ceremonia odbywa się w Royal Festival Hall w Londyn, a galę prowadzi szkocki aktor Alan Cumming. Nie można, oczywiście, nie wspomnieć o czerwonym dywanie. Na wydarzeniu pojawiły się nie tylko gwiazdy, ale też para książęca.
Na czerwonym dywanie gali BAFTA w Londynie para książęca postawiła na klasyczną elegancję. Księżna Kate miała na sobie długą, zwiewną suknię w odcieniu pudrowego róż. Kreacja miała asymetryczną, lekko opadającą linię ramion oraz marszczenia w okolicach dekoltu, które tworzą efekt miękkich fal materiału. Talia została subtelnie podkreślona ciemniejszym, wąskim paskiem, co dodaje sylwetce proporcji i lekkości. Stylizację uzupełniają długie, połyskujące kolczyki oraz delikatna bransoleta. Włosy ułożyła w fale. Książę William wybrał klasyczny smoking w bardzo ciemnym, bordowym odcieniu, zestawiony z czarnymi klapami i czarną muchą. Nie da się ukryć, że para książęca kradła spojrzenia innych. Razem prezentowali się bardzo spójnie i przesyłali uśmiechy w stronę fotoreporterów.
Na rozdaniu nagród BAFTA nie zabrakło znanych gwiazd. Na czerwonym dywanie pozował m.in. Timothee Chalamet. Aktor miał na sobie ciemny, dwurzędowy garnitur. Zestawiony z czarną muchą i koszulą tworzył bardzo formalny, minimalistyczny efekt. Jego krój dopasowany, ale nie przesadnie obcisły. Emma Stone wybrała geometryczną suknię o nowoczesnym kroju. Góra miała skrzyżowane ramiączka przy szyi i głębokie wycięcie w kształcie łzy na środku dekoltu, co nadaje stylizacji wyrazistości i eleganckiej zmysłowości. Kate Hudson wybrała kreację rodem z Hollywood w czerwonym kolorze. Suknia miała prostą, gładką linię i dopasowany gorset z dekoltem typu hiszpanka, który elegancko odsłania ramiona i obojczyki. Jak oceniacie?