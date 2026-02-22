Na ten wieczór miłośnicy kina i telewizji na całym świecie czekali od dawna. Już 22 lutego wszyscy poznają laureatów prestiżowych brytyjskich nagród BAFTA, często nazywanych "brytyjskimi Oscarami". Brytyjska Akademia Sztuk Filmowych i Telewizyjnych po raz 79. przyznaje swoje wyróżnienia. Tegoroczna ceremonia odbywa się w Royal Festival Hall w Londyn, a galę prowadzi szkocki aktor Alan Cumming. Nie można, oczywiście, nie wspomnieć o czerwonym dywanie. Na wydarzeniu pojawiły się nie tylko gwiazdy, ale też para książęca.

Gwiazdy na rozdaniu nagród BAFTA. Wszystkie oczy zwrócone były w stronę księżnej Kate

Na czerwonym dywanie gali BAFTA w Londynie para książęca postawiła na klasyczną elegancję. Księżna Kate miała na sobie długą, zwiewną suknię w odcieniu pudrowego róż. Kreacja miała asymetryczną, lekko opadającą linię ramion oraz marszczenia w okolicach dekoltu, które tworzą efekt miękkich fal materiału. Talia została subtelnie podkreślona ciemniejszym, wąskim paskiem, co dodaje sylwetce proporcji i lekkości. Stylizację uzupełniają długie, połyskujące kolczyki oraz delikatna bransoleta. Włosy ułożyła w fale. Książę William wybrał klasyczny smoking w bardzo ciemnym, bordowym odcieniu, zestawiony z czarnymi klapami i czarną muchą. Nie da się ukryć, że para książęca kradła spojrzenia innych. Razem prezentowali się bardzo spójnie i przesyłali uśmiechy w stronę fotoreporterów.

Rozdanie nagród BAFTA. Takie stylizacje wybrały gwiazdy

Na rozdaniu nagród BAFTA nie zabrakło znanych gwiazd. Na czerwonym dywanie pozował m.in. Timothee Chalamet. Aktor miał na sobie ciemny, dwurzędowy garnitur. Zestawiony z czarną muchą i koszulą tworzył bardzo formalny, minimalistyczny efekt. Jego krój dopasowany, ale nie przesadnie obcisły. Emma Stone wybrała geometryczną suknię o nowoczesnym kroju. Góra miała skrzyżowane ramiączka przy szyi i głębokie wycięcie w kształcie łzy na środku dekoltu, co nadaje stylizacji wyrazistości i eleganckiej zmysłowości. Kate Hudson wybrała kreację rodem z Hollywood w czerwonym kolorze. Suknia miała prostą, gładką linię i dopasowany gorset z dekoltem typu hiszpanka, który elegancko odsłania ramiona i obojczyki. Jak oceniacie?