Andrzej i Gienek z Plutycz tworzą najpopularniejszy duet spośród uczestników "Rolnicy. Podlasie". Ojciec z synem chętnie udzielają się także w mediach społecznościowych, w tym m.in. prowadząc kanał na YouTube. Przez lata udało im się zebrać grono oddanych fanów. Nie każdy jednak wie, jak duże jest zarządzane przez Onopiuków gospodarstwo.

"Rolnicy. Podlasie". Tyle hektarów ma gospodarstwo Andrzeja z Plutycz

Gospodarstwo Onopiuków leży w Plutyczach w gminie Bielsk Podlaski. Ojciec Andrzeja, pan Eugeniusz, odziedziczył je po swoim ojcu i aktualnie wraz z synami na co dzień je prowadzi. Rolnicy specjalizują się przy tym w chowie bydła i koni, lecz posiadają także kury, kaczki i indyki. Kulisy prowadzenia gospodarstwa fani mogą oglądać za sprawą wspominanego wcześniej kanału na YouTube - "Gienek i Andrzej Plutycze", gdzie czasem nawet kilka razy w miesiącu pojawiają się nowe materiały.

Pracy w Plutyczach jest sporo, przez co Gienek, Andrzej oraz jego brat Jarek mają cały czas zajęcie. Obserwatorzy chętnie wspierają ich w sieci i komentują poczynania w gospodarstwie, często dzieląc się dobrym słowem. Mało kto jednak wie, że do Onopiuków należy ponad 50 ha ziemi, którą muszą się zająć.

Ojciec Andrzeja wyjawił prawdę o jego wykształceniu. Wiadomo, jaką szkołę ukończył

Fani Onopiuków, chętnie dowiadują się szczegółów z życia popularnych rolników. Zarówno z emitowanego w telewizji show, jak i kanału na YouTube, można było zapoznać się z wieloma historiami o rodzinie z Plutycz. Przez długi czas widzowie nie wiedzieli jednak, jakie wykształcenie ma Andrzej. Jego ojciec ujawnił niegdyś niespodziewanie prawdę na ten temat. Jak się okazało, młodszy Onopiuk ma wykształcenie średnie i jest absolwentem technikum mechanicznego. Po ukończeniu szkoły nie miał jednak zamiaru kontynuować nauki. - Przyjeżdżali na chama go na studia zabrać. Nie chciał i już - mówił na nagraniu pan Gienek.

Andrzej nie kryje jednak, że jest zadowolony z tego, jak potoczyło się jego życie. - Dla niektórych jest wstyd być rolnikiem, a dla mnie nie, bo dla mnie to się podoba - skomentował kiedyś w programie.