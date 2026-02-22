Andrzej i Gienek z Plutycz tworzą najpopularniejszy duet spośród uczestników "Rolnicy. Podlasie". Ojciec z synem chętnie udzielają się także w mediach społecznościowych, w tym m.in. prowadząc kanał na YouTube. Przez lata udało im się zebrać grono oddanych fanów. Nie każdy jednak wie, jak duże jest zarządzane przez Onopiuków gospodarstwo.
Gospodarstwo Onopiuków leży w Plutyczach w gminie Bielsk Podlaski. Ojciec Andrzeja, pan Eugeniusz, odziedziczył je po swoim ojcu i aktualnie wraz z synami na co dzień je prowadzi. Rolnicy specjalizują się przy tym w chowie bydła i koni, lecz posiadają także kury, kaczki i indyki. Kulisy prowadzenia gospodarstwa fani mogą oglądać za sprawą wspominanego wcześniej kanału na YouTube - "Gienek i Andrzej Plutycze", gdzie czasem nawet kilka razy w miesiącu pojawiają się nowe materiały.
Pracy w Plutyczach jest sporo, przez co Gienek, Andrzej oraz jego brat Jarek mają cały czas zajęcie. Obserwatorzy chętnie wspierają ich w sieci i komentują poczynania w gospodarstwie, często dzieląc się dobrym słowem. Mało kto jednak wie, że do Onopiuków należy ponad 50 ha ziemi, którą muszą się zająć.
Fani Onopiuków, chętnie dowiadują się szczegółów z życia popularnych rolników. Zarówno z emitowanego w telewizji show, jak i kanału na YouTube, można było zapoznać się z wieloma historiami o rodzinie z Plutycz. Przez długi czas widzowie nie wiedzieli jednak, jakie wykształcenie ma Andrzej. Jego ojciec ujawnił niegdyś niespodziewanie prawdę na ten temat. Jak się okazało, młodszy Onopiuk ma wykształcenie średnie i jest absolwentem technikum mechanicznego. Po ukończeniu szkoły nie miał jednak zamiaru kontynuować nauki. - Przyjeżdżali na chama go na studia zabrać. Nie chciał i już - mówił na nagraniu pan Gienek.
Andrzej nie kryje jednak, że jest zadowolony z tego, jak potoczyło się jego życie. - Dla niektórych jest wstyd być rolnikiem, a dla mnie nie, bo dla mnie to się podoba - skomentował kiedyś w programie.