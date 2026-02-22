"Mam talent!" powróciło na antenę TVN w sobotę 21 lutego z pierwszym odcinkiem 17. edycji. Tym razem za stołem jurorskim zasiedli Marcin Prokop, Julia Wieniawa, Agnieszka Chylińska oraz powracający po latach do show Agustin Egurrola. W roli prowadzących znów mogliśmy zobaczyć Jana Pirowskiego oraz debiutującą Paulinę Krupińską. Internauci zachwycają się prezenterką, jednak powrót Egurroli wywołał mieszane reakcje.

"Mam talent!". Widzowie ocenili powrót Agustina Egurroli i debiut Pauliny Krupińskiej

Zarówno Egurrola, jak i Krupińska nie kryli, że cieszą się z dołączenia do obsady programu, zachęcając w mediach społecznościowych do oglądania show. Po emisji pierwszego odcinka szybko pojawiły się komentarze na temat tego, jak im poszło. Część widzów cieszyła się z powrotu Egurroli. "Oj, brakowało (Egurroli - red.) i to bardzo!", "Bardzo fajnie, że Agustin powrócił, razem z Agnieszką od zawsze byli motorem napędowym tego programu", "Zawsze był wesoły i bardzo go lubię. I super, że wrócił do programu" - pisali w mediach społecznościowych.

Z drugiej strony jednak pojawiły się również negatywne wpisy. "Te okrzyki i śmiech to po prostu 'reżyserka za pieniądze'", "Czemu on tak krzyczy", "Powinny być trzy osoby w jury" - dopisali inni internauci.

Bardzo pozytywne oceny otrzymała za to Krupińska. Widzowie docenili ją m.in. za naturalność, składając przy tym gratulacje za występ w pierwszym odcinku. "Zawiało świeżością", "Pani Krupińska to najlepszy wybór! Oby była jak najdłużej!", "Bardzo się cieszę, że dołączyłaś! Pasujesz do tego teamu jak ulał", "Najlepsza! Brakowało takiej ciepłej osoby", "Na szczęście za kotarą jest pani Krupińska, która wnosi naturalność, uśmiech i spontaniczność" - mogliśmy przeczytać wśród komentarzy.

Julia Wieniawa wcisnęła złoty przycisk. Dziesięciolatka podbiła jej serce

W pierwszym odcinku programu zdecydowanie nie brakowało przy tym emocji. Jak się okazało, już w nim mieliśmy okazję zobaczyć występ, który zdaniem jury zasłużył na złoty przycisk - czyli automatyczne wysłanie uczestnika do półfinału. Julia Wieniawa zdecydowała, że należy się on dziesięcioletniej Ninie. Dziewczynka zaprezentowała przed jurorami piosenkę po francusku. - Czekałam na ciebie, dziewczyno! Super, gratulacje! Moje złoto! I widzimy się w półfinałach - powiedziała do Niny po występie Wieniawa, nie kryjąc wzruszenia.