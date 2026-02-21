21 lutego do emisji powrócił program "Mam talent!". Ta edycja jest wyjątkowa, bo na widzów czeka sporo zmian w obsadzie show. Do grona prowadzących dołączyła Paulina Krupińska, a w jury ponownie zasiada Agustin Egurrola. Jakby tego było mało, już w pierwszym odcinku byliśmy świadkami naciśnięcia złotego przycisku. Julia Wieniawa wysłała prosto do półfinału Ninę Żubrowską Mestre.

"Mam talent!". Złoty przycisk w pierwszym odcinku. Nina Żubrowska Mestre zachwyciła

Nina Żubrowska Mestre to dziesięcioletnia wokalistka z Krakowa. Na scenie "Mam talent!" wykonała poruszający utwór w języku francuskim. Jej umiejętności rozbroiły Julię Wieniawę, która bez wahania nacisnęła złoty przycisk. Po chwili wbiegła na scenę, aby uściskać dziewczynkę. - Czekałam na Ciebie, dziewczyno! Super, gratulacje! Moje złoto! I widzimy się w półfinałach - skomentowała wzruszona jurorka.

Na Instagramie programu pojawiło się również nagranie, w którym Julia Wieniawa skomentowała swoją decyzję o nagrodzeniu młodziutkiej uczestniczki programu złotym przyciskiem. - Jezu, jak ja się cieszę. Tak mi się marzyła wokalistka. Nie sądziłam, że będzie miała dziesięć lat, ale ona po prostu weszła, no i zmiotła tę scenę. To było genialne - przekazała jurorka. - Nie dość, że świetnie śpiewała i miała taką piękną dykcję, to jeszcze była w tym taka aktorska, teatralna. Trochę, jakby była reinkarnacją jakiejś francuskiej diwy z dawnych lat. Taka mała Edith Piaf - dodała Wieniawa. - Coś czuję, że będzie czarnym koniem tej edycji - podsumowała.

Fani "Mam talent!' w pełni popierają decyzję Julii Wieniawy

Naciśnięcie złotego przycisku w "Mam talent!" często wzbudza mieszane reakcje wśród fanów programu. Tym razem jednak widzowie nie mieli chyba wątpliwości, że dziesięcioletnia wokalistka zasługiwała na to wyróżnienie. W komentarzach nie zabrakło komplementów dla jej talentu, a fani show gratulowali Julii Wieniawie decyzji. "Ciarki od pierwszej do ostatniej sekundy występu! Przecudowna. Oj, jesteś moją faworytką", "Zasłużyła na złoty przycisk! Już to wiedziałem, gdy usłyszałem, jak pięknie śpiewa. Wielkie brawa", "Bardzo dobra i słuszna decyzja!" - czytamy w komentarzach.