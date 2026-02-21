"Mam talent!" powróciło na antenę TVN w sobotę 21 lutego z 17. edycją show. W składzie jurorskim ponownie pojawili się Marcin Prokop, Agnieszka Chylińska i Julia Wieniawa. Co ważne, do ich grona dołączył jednak po latach powracający Agustin Egurrola. Pierwszy odcinek nowego sezonu wywołał w widzach wiele emocji. Poszło o występ grupy uczestników.

REKLAMA

Zobacz wideo Krupińska obgadała "Mam talent!" z Woźniak-Starak. Tak skomentowała jej powrót do TVP

"Mam talent!". Grupa wrestlerów zszokowała widzów

W pierwszym odcinków mogliśmy zobaczyć m.in. występ grupy wrestlerów z Warszawy. Mężczyźni zaprezentowali typową dla tego rodzaju rozrywki sportowej "walkę" na ringu. Jurorzy nie kryli, że byli w szoku. Najmniej występ podobał się przy tym Julii Wieniawie, która zdecydowanie była na "nie". Reszta jury zdecydowała jednak, że uczestnicy przechodzą dalej. W związku z tą decyzją w sieci zawrzało.

Widzowie prędko zaczęli komentować w mediach społecznościowych, że nie zgadzają się z jurorami. "Co to w ogóle miało być. Nie mam więcej pytań, jakie 'talenty' przechodzą", "Nawet nie wiem, jak to skomentować", "Nieciekawy, przemocowy występ", "Występ niemający nic wspólnego z ideą programu. Gratuluję pani Julii Wieniawie odważnego sprzeciwu", "Jestem na nie, co to było?" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów.

Czterolatek podbił serca jurorów i widzów "Mam talent!". "Genialny młody człowiek"

Innym uczestnikiem w pierwszym odcinku show był czteroletni Gabriel z Sandomierza. Chłopiec zaprezentował przed jurorami swój talent znajomości flag oraz mapy świata. Jego umiejętności zachwyciły członków jury, którzy jednogłośnie zdecydowali, że przechodzi dalej. Internauci w pełni byli z nimi zgodni. W mediach społecznościowych bardzo pozytywnie ocenili występ czterolatka. "Cudowny chłopczyk", "Zdolny, młody dzieciak! I do tego zabawny", "Niesamowity jest ten chłopczyk... Człowiek o takich krajach nie słyszał, a co dopiero gdzie są", "Piękny występ", "Genialny młody człowiek", "Jestem ciekawa, kim zostanie, jak dorośnie. Chciałabym go zobaczyć za 20 lat. Fajny chłopiec", "Cudny był" - mogliśmy przeczytać wśród licznych komentarzy.