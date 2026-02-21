Ewa Mrozowska wraz z Sylwią Bombą zasłynęły jako duet w programie "Gogglebox. Przed telewizorem". Panie regularnie zabawiały widzów przed telewizorami. Jakiś czas temu fani musieli pożegnać się z jedną z nietuzinkowych uczestniczek. Mrozowska w 2022 roku opublikowała oświadczenie, w którym wyznała, że po ośmiu latach rezygnuje z show. "Może to dobrze, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść! W końcu byłam w "Gogglebox" od pierwszego odcinka, ale łezka kręci się w oku" - napisała wówczas w mediach społecznościowych. Z czasem jednak Ewa Mrozowska zatęskniła za formatem i postanowiła wrócić do "Goggleboxa". Fani poznali nawet jej męża, Piotra Kozłowskiego. Później wróciła do nagrywek z Sylwią Bombą. Tuż przed nowym sezonem na jaw wyszła szokująca prawda.

Zobacz wideo W Gogglebox Sylwia Bomba dzieliła kanapę z Lili Antoniak. "Nie mamy kontaktu"

"Gogglebox. Przed telewizorem". Pora na zmiany w życiu Ewy Mrozowskiej. Ogłosiła rozwód

Ewa Mrozowska od 2013 roku była żoną Piotra Kozłowskiego, a w grudniu 2019 roku na świat przyszedł ich syn Leon. W zapowiedzi premierowego odcinka nowego sezonu "Goggleboxa" który trafi na antenę TTV 23 lutego, słychać rozmowę Ewy i Sylwii o zmianach w życiu. Okazało się, że uczestniczka jest po rozwodzie. Producentka programu w rozmowie z "Faktem" potwierdziła, że Ewa Mrozowska i Piotr Kozłowski są po rozwodzie. "Od nowego sezonu będzie podpisywana w programie jako Ewa Mrozowska, a nie jak dotychczas, Ewa Mrozowska-Kozłowska" - powiedziała Małgorzata Fulko.

Po 12 latach małżeństwa Ewa i Piotr zdecydowali się rozstać. Ze względu na dobro syna oraz wiele wspólnie przeżytych szczęśliwych lat utrzymują dobre relacje i darzą się wzajemnym szacunkiem. "Najważniejszy był dla nich syn. Zależało im, aby cały proces zmian jak najmniej wpłynął na poczucie bezpieczeństwa i beztroskie dzieciństwo Leosia" - powiedziała producentka. "Ewa zdecydowała także, że nie będzie udzielać wywiadów ani publicznie komentować zakończenia swojego małżeństwa" - podsumowała.

"Gogglebox. Przed telewizorem". Bomba i Mrozowska wprost o Rogacewiczu i Kaczorowskiej. Co za słowa

W 2025 roku w jednym z odcinków programu "Gogglebox. Przed telewizorem" Ewa Mrozowska i Sylwia Bomba oglądały serial "Komisarz Alex". Panie nie omieszkały skomentować zachowania aktora. Przypomnijmy, że Marcin Rogacewicz wciela się w formacie w rolę Pawła Kozery. Podczas seansu celebrytki zdobyły się na kąśliwe komentarze i nawiązały do występu aktora w "Tańcu z gwiazdami". - Jak on tańczy w 'Tańcu z gwiazdami', to nie mogę patrzeć - zaczęła Sylwia Bomba. Ewa Mrozowska nawiązała do związku aktora z Agnieszką Kaczorowską. Padły mocne słowa. - No ja wiem, bo każdy, kto jest z Agnieszką Kaczorowską, od razu się źle kojarzy - powiedziała nagle przed kamerą. ZOBACZ TEŻ: Niespodziewane wieści o uczestnikach "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Wystąpią w kolejnym show