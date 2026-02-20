Ostatnio w Plutyczach miało miejsce nietypowe wydarzenie. Na gospodarstwo Andrzeja przyjechali wierni fani rolnika. Wśród nich znalazła się charyzmatyczna Monika, która była wyraźnie zafascynowana majątkiem Onopiuka. - Bardzo mi się podoba to gospodarstwo. Bardzo dużo ma traktorów i bydła. Chcę tu zostać, ale muszę z Andrzejkiem porozmawiać - oznajmiła. Później było jeszcze lepiej.

"Rolnicy. Podlasie". Andrzej z Plutycz w objęciach Moniki. Fani nie dowierzają

Widać, że Andrzej potrafi zadbać o kobietę. Już na wstępie zaprosił swoją gościnię do tańca. Ta z nieukrywaną radością przyjęła jego propozycję. Później rolnik oprowadził ją po swoim gospodarstwie i pokazał poszczególne maszyny. - Jestem z gospodarki, ja wszystko umiem. (...) Andrzejku, pocałuj mnie ładnie w rączkę, weź mnie na ręce. (...) Pokażesz mi farmę. Jak tu przyjdę, żebym wiedziała - czarowała gospodarza Monika. Później Andrzej zaprowadził ją do nowo wybudowanej hali z belami siana. Zmęczona gościni rozłożyła się na jednej z nich. - Połóż się, kochanie. Przytul mnie. (...) To mogę zostać, czy nie? Bo już gospodarstwo poznałam - dopytywała Andrzeja. Zawstydzony rolnik nie odpowiedział na jej pytanie. Zamiast tego zaproponował dalsze zwiedzanie.

Pod nietypowym filmem zaroiło się od zachwytów. Choć internauci zdają sobie sprawę, że nagranie miało najprawdopodobniej jedynie przyciągnąć ich uwagę, to i tak nie szczędzili komplementów "nowej gospodyni". "Taka kobieta do Andrzeja pasuje, ustawi go do pionu", "Stare kawalery też mają prawo się zakochać", "Andrzej świetna kobieta ci się trafiła, nie krytykuj jej, tylko słuchaj rad, dla taty będzie najlepsza synowa" - pisali.

"Rolnicy. Podlasie". Andrzej z Plutycz ogłosił nową inwestycję. Potencjalna gospodyni byłaby zadowolona

W ostatnich tygodniach Podlasie zmagało się z falą dotkliwych mrozów. Bardzo niskie temperatury dały się we znaki także Gienkowi i Andrzejowi z Plutycz. Andrzej postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Na wiosnę ruszy z ocieplaniem domu. - Będziemy cały dom ocieplać, remontować. Tylko oczywiście nie zimą. Musi przyjść na to czas. Znając życie, od marca pewnie wystartujemy - zdradził.