W 2025 roku teleturniej "Milionerzy" przeniósł się do Polsatu, a jesienna edycja szybko zdobyła uznanie widzów dzięki odświeżonemu formatowi i zmianom w zasadach gry. Nowy sezon, prowadzony ponownie przez Huberta Urbańskiego, wystartował 16 lutego. Jakie emocje przyniósł najnowszy odcinek?

"Milionerzy". Uczestniczka odpadła na pytaniu o tatrzański szczyt. Straciła szansę na 75 tys. zł

19 lutego naprzeciwko Huberta Urbańskiego zasiadła Małgorzata Wojtunik z Gdyni. Dziennikarka międzynarodowej agencji informacyjnej, która wykształcenie zdobywała w Nowym Jorku, mogła liczyć na gorący doping koleżanek na widowni. Te nie miały wątpliwości, że "2026 rok należy do Małgorzaty" i wróci do domu z główną wygraną.

Do pytania za 50 tys. zł szło jej bardzo dobrze, choć po drodze wykorzystała dwa koła ratunkowe. Przed kolejnym progiem przyznała, że "teraz będzie już z górki". Rzeczywistość szybko jednak to zweryfikowała. Wątpliwości pojawiły się przy pytaniu za 75 tys. zł. - Który z tatrzańskich szczytów ma ponad 2000 m n.p.m.? - usłyszała od Urbańskiego.

Do wyboru były odpowiedzi:

A. Giewont

B. Kasprowy Wierch

C. Ciemniak

D. Wielka Kotelnica

Uczestniczka otwarcie przyznała, że góry nie są jej mocną stroną. - Przez to że surfuję, to większość czasu spędzam na plaży. Góry nie są moją najmocniejszą stroną - powiedziała. Zdecydowała się na telefon do przyjaciela. Jej koleżanka Marta również nie była pewna odpowiedzi, ale zasugerowała wariant A. Małgorzata zaufała tej podpowiedzi i wskazała Giewont. Niestety, była to błędna odpowiedź. Prawidłową okazał się Ciemniak. Ostatecznie uczestniczka zakończyła swoją grę z wygraną 50 tys. zł.

Ilu widzów ogląda "Milionerów" w Polsacie? Wyniki mogą zaskakiwać

Choć wielu obawiało się zmian w związku z przeniesieniem "Milionerów" z TVN do Polsatu, uspokajający był fakt, że w roli prowadzącego pozostał Hubert Urbański. Pod koniec grudnia 2025 roku poznaliśmy szczegółowe dane dotyczące oglądalności programu w nowej stacji. Jak wykazała agencja Nielsen Media, na którą powołała się redakcja "Presserwisu", program w Polsacie oglądało średnio 888 tys. widzów na odcinek.

Największym zainteresowaniem cieszył się ten wyemitowany 10 listopada, kiedy Bartosz Radziejewski wygrał milion złotych - ten odcinek śledziło aż 1,12 mln osób. Mimo spadku zainteresowania w porównaniu z poprzednimi latami teleturniej wciąż pozostaje jednym z najchętniej oglądanych.