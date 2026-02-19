Agnieszka Woźniak-Starak po 13 latach wróciła do Telewizji Polskiej i dołączyła do grona prowadzących "Pytanie na śniadanie" pod koniec grudnia 2025 roku. Nic więc dziwnego, że była obecna na czerwonym dywanie w czasie prezentacji wiosennej ramówki stacji. Przyjrzeliśmy się jej stylizacji.

Agnieszka Woźniak-Starak w odważnej stylizacji na ramówce TVP. Postawiła na przezroczystości

W czwartek, 19 lutego, odbyła się prezentacja wiosennej ramówki stacji TVP, która przyciągnęła plejadę znanych twarzy. Wśród nich mogliśmy dojrzeć prezenterów, prowadzących programów i gwiazdy takie jak Agnieszka Kaczorowska czy Agnieszka Woźniak-Starak. Ta druga postawiła na odważną kreację.

Prowadząca "Pytanie na śniadanie" pojawiła się w oryginalej stylizacji, która składała się z czarnego crop-topu z długimi rękawami i czarnej spódnicy mini, na którą nałożona była długa i przezroczysta niebieska spódnica, sięgając aż do końca topu. Uwagę zwracały też błyszczące elementy stylizacji dziennikarki - drobne dżety pod biustem oraz duże kolczyki. Agnieszka Woźniak-Starak zadbała też o detale swojego looku - zarówno fryzurę, jak i makijaż. Rozpuściła i pofalowała swoje włosy, a w makijażu postawiła na podkreślenie powiek czerwonym tuszem. Nie da się ukryć, że to nietypowy, ale i wyróżniający na tle innych wybór.

Marzena Rogalska skomentowała powrót Woźniak-Starak do TVP. Była na "tak"

Powrót Agnieszki Woźniak-Starak do TVP wywołał niemałe emocje zarówno wśród jej fanów, jak i współpracowników. Głos zabrała w tej sprawie Marzena Rogalska w rozmowie z Jastrząb Post. Dziennikarka przyznała, że nie miała okazji spotkać koleżanki w studiu, ale z pewnością jej pojawienie się w programie było dużym wydarzeniem.

- Uważam, że to w ogóle było spektakularne. Fizycznie się nie widziałyśmy. Ja sobie pozwoliłam na komentarz, że się cieszę. W ogóle pojawili się w Wigilię tacy piękni. Agnieszka wróciła do siebie. Przecież ona się wywodzi z TVP - podkreśliła. Dziennikarka zwróciła się także bezpośrednio do koleżanki po fachu. - Aga, nie widzieliśmy się jeszcze na żywo. Cieszymy się, że przyszłaś do "Pytania na śniadanie", że wróciłaś do siebie - dodała.