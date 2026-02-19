Na prezentacji wiosennej ramówki TVP pojawiły się prawdziwe tłumy gwiazd. Po czerwonym dywanie przechadzali się najpopularniejsi prowadzący, aktorzy i uczestnicy flagowych produkcji stacji. Nie zabrakło efektownych stylizacji, które przyciągały wzrok - od eleganckich sukienek i klasycznych garniturów po odważne, kolorowe zestawienia i modne dodatki. Każda gwiazda starała się wyróżnić swoją kreacją. Która z nich zaprezentowała się najlepiej?

Anna Lewandowska w odważnym komplecie. Waligórska w czerwieni. Kaczorowska skradła show

Agnieszka Kaczorowska pojawiła się na ściance w brokatowej, czerwonej sukni bez ramion. Tancerka lekko zakręciła włosy i podrasowała całość złotą biżuterią. Ta stylizacja nie potrzebowała żadnych dodatkowych "bajerów". Obok niej pozował wystrojony w czarny garnitur Marcin Rogacewicz. Widać, że para czuła się doskonale w blasku fleszy.

Anna Lewandowska wparowała na czerwony dywan w niebieskim, dwuczęściowym komplecie złożonym z gorsetu i szerokich, materiałowych spodni. Prezenterka upięła lekko włosy i podrasowała stylizację delikatną biżuterią. W zupełnie inną stronę poszła Magdalena Waligórska-Lisiecka. Aktorka założyła na siebie obcisłą, czerwoną kreację. Rękaw sukienki przyozdobił kwiat róży, który nie tylko idealnie wpasował się w tematykę wiosennej ramówki, ale także tworzył zaskakująco spójną całość z samą stylizacją. Trzeba przyznać, że aktorka prezentowała się znakomicie! Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Katarzyna Dowbor w złocie. Zielińska niczym księżniczka Disneya. Woźniak-Starak poszła na całość

Na prezentacji ramówki nie mogło zabraknąć Katarzyny Dowbor. Dziennikarka pojawiła się w czarnej bluzce i długich, szerokich spodniach. Na wierzch zarzuciła złotą marynarkę w kwieciste wzory. Niedługo po niej na ściance pojawiła się Katarzyna Zielińska. Aktorka postawiła na długą, zwiewną suknię. Górną część kreacji wykończono falbanami.

Na nietypowe połączenie zdecydowała się Agnieszka Woźniak-Starak. Prezenterka założyła krótką, czarną spódnicę a na nią niebieską sukienkę z prześwitami. Uwagę przyciąga góra kreacji - czarna bluzka z kryształowymi dodatkami.