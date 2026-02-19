Fiedorczuk i Kempa znikają ze "Szkła kontaktowego". Zaskakujące doniesienia

"Szkło kontaktowe" to satyryczny program emitowany na antenie TVN24, w którym dziennikarze i ich goście komentują otaczającą nas rzeczywistość. W 2024 roku z formatu odeszli Katarzyna Kasia i Grzegorz Markowski, którzy stworzyli program "Kwiatki polskie" w TVP Info. Teraz media obiegła informacja o kolejnych zmianach. W nowych odcinkach nie zobaczymy Michała Kempy i Wojciecha Fiedorczuka.

Wojciech Fiedorczuk zabrał głos ws. "Szkła kontaktowego". Jaśniej się nie dało

Jak wiadomo, Kempa i Fiedorczuk od roku związani są z Telewizją Polską. Komicy prowadzą tam program "Niepewne sytuacje", w którym przeprowadzają wywiady z przedstawicielami świata kultury, sportu, mediów i show-biznesu. Portal wirualnemedia.pl ustalił, że w marcu format wraca na antenę z nowymi, dłuższymi odcinkami. Jak czytamy, zakończenie współpracy Fiedorczuka i Kempy ze "Szkłem kontaktowym" ma mieć związek z "nowymi projektami o charakterze rozrywkowym", o których na obecnym etapie komicy nie informują.

Portalowi udało się także skontaktować z samym Fiedorczukiem, który potwierdził informację i zapewnił, że współpraca ze "Szkłem kontaktowym" zakończyła się bez żadnych komplikacji. "Rozstaliśmy się w dobrej atmosferze" - przekazał. Na razie nie wiadomo, kto zastąpi komików.

"Szkło kontaktowe" obchodziło 20-lecie. Widzowie wciąż chętnie oglądają ten format

Program jest emitowany na antenie TVN24 od 25 stycznia 2005 roku. Magazyn, który stworzyli przed laty Grzegorz Miecugow i Tomasz Sianecki, to nadal jeden z najpopularniejszych formatów TVN24. W okresie od 1 stycznia do 18 lipca 2025 roku oglądało go średnio 625 tys. widzów. Jak wynika z danych Nielsen Audience Measurement, to przełożyło się na 6,49 proc. udziału stacji w rynku w grupie wszystkich widzów i 2,77 proc. w grupie komercyjnej 16-59. W analizowanym okresie najwyższą oglądalność zanotowało wydanie z 9 stycznia, kiedy "Szkło kontaktowe" obejrzało średnio 820 tys. widzów. Oglądalność satyrycznego programu TVN24 nie spadła poniżej 366 tys. odbiorców.