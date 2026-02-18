"Taniec z gwiazdami" powraca na antenę Polsatu już 1 marca. Uczestnicy rozpoczęli już intensywne przygotowania do pierwszego odcinka. Hanna Żudziewicz tym razem zatańczy z aktorem Gamou Fall. Ostatnio w sieci para udostępniła kadr z treningu. Zrobiło się nieco niebezpiecznie.

"Taniec z gwiazdami". Hanna Żudziewicz i Gamou Fall rozpoczęli ostre przygotowania. Nie obyło się bez urazów

W nowej edycji tanecznego show Hania Żudziewicz wystąpi w parze z aktorem Gamou Fall. 17 lutego tancerka pokazała na profilu na Instagramie kulisy przygotowań. Wyszło na jaw, że jeden z treningów zakończył się lekkim wypadkiem, a na łokciu Hanny pojawiła się krwawiąca rana. - Zębem w łokieć, zwykły dzień. Kochani, nie jest łatwo. Nie to, że coś, ale czy mam wbity ząb Gamou, tzn. otwór po zębie w łokciu? Czy masz wszystkie zęby? - powiedziała żartobliwie. Aktor na szczęście nie ucierpiał. - Wydaje mi się, że jeszcze mam wszystkie zęby. Był już pot i to dużo, była krew, ale nie było jeszcze łez. Będą na pewno - odpowiedział. Wszystko wskazuje na to, że treningi nie należą do łatwych. Będziecie kibicować Hannie i Gamou?

Kim jest Gamou Fall? Stąd go znacie

Gamou Fall już w marcu zatańczy na parkiecie "Tańca z gwiazdami". Nie każdy jednak go kojarzy. To 34-letni aktor i model, który ma za sobą także epizod w świecie freak fightów - brał udział w galach Fame MMA. Największą popularność przyniosła mu rola Miłosza w serialu Netfliksa, "Zgon przed weselem". Wcześniej widzowie mogli zobaczyć go także w filmie Patryka Vegi "Botoks", gdzie wcielił się w postać kierowcy Ubera. Poza planem filmowym Fall aktywnie działa w branży modelingowej i występował w licznych kampaniach reklamowych. Co więcej, Gamou grał również w teatrze i występował w teledyskach muzycznych. Będziecie śledzić jego zmagania na parkiecie?