Andrzej z Plutycz zyskał popularność w programie "Rolnicy. Podlasie". Rolnik prowadzi gospodarstwo wraz z tatą Gienkiem. Ich codzienność można zobaczyć w rolniczym show. Co ciekawe, fani tak bardzo polubili duet ojca i syna, że panowie przenieśli się również do mediów społecznościowych. Andrzej i Gienek prowadzą wspólne konto na platformie YouTubie, na której zebrali ponad 140 tysięcy obserwatorów. Wierni widzowi widzą rolnika cały czas. Nie każdy jednak wie, ile lat ma gwiazdor formatu "Rolnicy. Podlasie".

"Rolnicy. Podlasie". Tyle lat ma Andrzej z Plutycz. Spodziewaliście się?

Andrzej z Plutycz pokazuje fanom skrawki swojego życia. Na co dzień rolnik zajmuje się gospodarstwem. Uczestnik telewizyjnego formatu hoduje też zwierzęta. Może się pochwalić całkiem pokaźną kolekcją sprzętów, które są przydatne do pracy w gospodarstwie. Wbrew pozorom, rolnik nie mówi dużo prywatnych sferach. Wielu fanów zastanawiało się, w jakim wieku jest Andrzej. Jak się okazuje, uczestnik formatu "Rolnicy. Podlasie" w listopadzie 2025 roku świętował 43. urodziny. To oznacza, że w 2026 roku skończy 44 lata.

"Rolnicy. Podlasie". Takie wykształcenie ma Andrzej. "Nie chciał i już"

Fani, którzy śledzą losy rolników, chętnie zaglądają za kulisy ich życia. W programie "Rolnicy. Podlasie" Gienek niespodziewanie zabrał głos w sprawie syna i wygadał się, jakie rzeczywiście wykształcenie ma Andrzej. Okazuje się, że mężczyzna ma wykształcenie średnie i jest absolwentem technikum mechanicznego. Co więcej, nie miał zamiaru kontynuować nauki, mimo że miał takie propozycje. - Przyjeżdżali na chama go na studia zabrać. Nie chciał i już - wyznał Gienek przed kamerami. Sam Andrzej jest zadowolony z tego, jak potoczyło się jego życie. - Całe życie pomagałem ojcu z bratem i siostrą. (...) Dla niektórych jest wstyd być rolnikiem, a dla mnie nie, bo dla mnie to się podoba - powiedział uczestnik programu. ZOBACZ TEŻ: Monika z programu "Rolnicy. Podlasie" przeszła metamorfozę. Internauci w szoku