Izabella Krzan pojawiła się wśród gwiazd prezentacji wiosennej ramówki TVN. Jak już wiadomo, prezenterka poprowadzi kolejną edycję popularnej "Azji Express". - Zapowiada się naprawdę mocny sezon - wyjawiła nam Krzan w grudniu zeszłego roku, pytana o powrót do show. Podczas wspominanej ramówki prowadząca postanowiła podzielić się informacją o pierwszej uczestniczce nowej edycji.

REKLAMA

Zobacz wideo Gąsiewska podsumowała Krzan. Tak zachowywała się wobec uczestników

Izabella Krzan wyjawia, kogo zobaczymy w "Azji Express". "Chciała być w tym formacie"

Przypomnijmy, że w poprzednim sezonie programu - "Afryce Express", zwycięzcami okazali się Edyta Zając i Michał Mikołajczak. "Powiedzieć, że to była jedna z największych przygód naszego życia, to zbyt mało. Dziękujemy! Wszystkim i każdemu z osobna, że byliście częścią tej niesamowitej podróży" - przekazali już po zakończeniu show, podkreślając, że udział w formacie był prawdziwą przygodą. Krzan wyjawiła w rozmowie z Pudelkiem, kto na pewno zyska podobne doświadczenia w "Azji Express" w nadchodzącej edycji. Pierwszą uczestniczką będzie Małgorzata Socha!

Wiem, że wielokrotnie starała się i chciała być w tym formacie, niestety jej plany zawodowe troszeczkę przeszkadzały w tym wszystkim

- skomentowała Krzan podczas ramówki TVN.

Tak Izabella Krzan odnajduje się w TVN. "Cieszę się, że takie zrozumienie jest"

Izabella Krzan zasiliła szeregi TVN na początku 2025 roku. To właśnie wtedy otrzymała stanowisko reporterki "Dzień dobry TVN" oraz posadę prowadzącej "Afryka Express". W rozmowie z Plotkiem we wrześniu ubiegłego roku wyjawiła, jak ocenia współpracę ze stacją. - Wiem i czuję, że szefowa stacji ma dobre pomysły i w podobny sposób odbiera moją, potencjalną przyszłość. Te propozycje, które padają w moim kierunku, są bardzo tożsame z tym, co ja lubię i w czym się rzeczywiście dobrze czuję. Cieszę się, że takie zrozumienie jest - opowiedziała nam prezenterka. Podkreśliła, że ma przy tym bardzo dobry kontakt z dyrektor programową Lidią Kazen. - Dobrze się dogadujemy i mam nadzieję, że tak zostanie - skomentowała wówczas krótko Krzan.