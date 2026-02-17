Podczas ramówki TVN, która odbyła się 17 lutego, nie obyło się bez zaskakujących wieści. Jak się okazuje, do "Dzień dobry TVN" dołącza na stałe nowy prowadzący. Na ten moment na ekranie mogliśmy zobaczyć takie duety jak: Dorota Wellman i Marcin Prokop, Sandra Hajduk i Maciej Dowbor, Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński oraz Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski. Nowe wieści wszystkim ze sceny przekazała Malwina Wędzikowska. Zobaczcie, kto dołącza do prezenterów.

"Dzień dobry TVN". Ogłoszono nowego prowadzącego. Zaskakujące wieści

Jak wyjawiono na ramówce TVN, do grona prowadzących "Dzień dobry TVN" dołącza Jan Pirowski. Sam poinformował, że nie wiadomo jeszcze, kto będzie mu towarzyszył. Maciej Dowbor zapytał o to, czy dziennikarz się denerwuje nową rolą. - Troszeczkę się denerwuję, to nowa sytuacja - przyznał Pirowski. - Jestem intelektualnie podniecony nadchodzącymi miesiącami - dodał. Dorota Wellman zapytała o to, kto będzie mu towarzyszył w programie. - Moim zdaniem na razie trwa faza poszukiwań. To nie jest tak, jak w prawdziwej miłości, że sam sobie ją wybiorę. Myślę sobie, że to będzie rzecz do wyboru Lidki Kazen, albo pewnego rodzaju kompromisu. Stawiałbym na to pierwsze - stwierdził prezenter. Dowiedzieliśmy się, że "Dzień dobry TVN" będzie emitowane codziennie.

"Dzień dobry TVN". Marcin Prokop przesadził z żartem

17 lutego w "Dzień dobry TVN" podjęto się tematu uzależnienia od leków, które zawierają kodeinę, substancję pozyskiwaną z opium, pochodną morfiny. Prowadzący porozmawiali na ten temat z Łukaszem Pietrzakiem, Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, oraz z Magdą, która 20 lat temu była uzależniona od syropu na kaszel zawierającego tę substancję. Gościni otwarcie opowiadała o swoim uzależnieniu, w które popadła, mając zaledwie 13 lat. Wszystko zaczęło się od alkoholu, który w pewnym momencie przestał jej wystarczyć. Sięgnęła wtedy po syropy z kodeiną. Potem natomiast zaczęła zażywać narkotyki.

W pewnym momencie pani Magda zakasłała. Przeprosiła za to przed kamerą, a Marcin Prokop postanowi wykorzystać tę sytuację. Z jego ust padły zaskakujące słowa. - Znam lek na kaszel, ale nie proponuję - skomentował. Gościni delikatnie się uśmiechnęła, ale nie skomentowała tych słów, tak samo jak pozostali obecni przed kamerami. Słowa były nie na miejscu, ze względu na to, że kobieta dopiero od roku jest wolna od uzależnienia.