"Rolnicy. Podlasie" to program, który od lat cieszy się ogromną popularnością. Część bohaterów ogranicza się do występowania przed kamerami telewizyjnymi. Inni postanowili wykorzystać zainteresowanie widzów i pójść o krok dalej. Jedną z osób, które rozkręciły działalność w sieci, jest Andrzej z Plutycz. Rolnik kilka lat temu założył kanał na YouTubie, który obecnie obserwuje ponad 140 tys. osób. Ci, którzy na bieżąco śledzą jego poczynania, doskonale wiedzą, że gospodarstwo Andrzeja w ciągu ostatnich lat przeszło niewiarygodną metamorfozę. Co się zmieniło?

"Rolnicy. Podlasie". Gospodarstwo Andrzeja nabrało kolorytu

Udział w programie przyniósł Andrzejowi wiele korzyści i zmobilizował rolnika do pracy nad swoim gospodarstwem. Dzięki zbiórce Agrounii udało się kupić belarkę, która usprawniła działania na polach. Andrzej zdecydował się także na generalny remont domu. Początkowo nie było w nim łazienki. Gruntownej przebudowy wymagał również ganek. Małymi kroczkami Andrzejowi udało się osiągnąć wszystko to, o czym od dawna marzył. Teraz posiadłość Onopiuków zachwyca nową elewacją i odświeżonymi wnętrzami.

W 2024 roku pozbyto się także błota, które utrudniało poruszanie się po gospodarstwie. Na podwórko wylano beton, pojawiło się nowe ogrodzenie, a przed domem wyrosły okazałe kwiaty. Andrzej doczekał się również nowoczesnej hali na maszyny rolnicze. Nie da się ukryć, że to właśnie dzięki działalności na YouTubie Onopiukom udało się wprowadzić tyle zmian. Zdjęcia odmienionego gospodarstwa znajdziecie w naszej galerii.

"Rolnicy. Podlasie". Andrzej z Plutycz opowiedział o nowej inwestycji

W ostatnich tygodniach Podlasie zmagało się z falą dotkliwych mrozów. Bardzo niskie temperatury dały się we znaki także Gienkowi i Andrzejowi z Plutycz. Wygląda na to, że rolnicy szykują się na kolejne zmiany. Niedawno Andrzej poinformował, że na wiosnę zamierza ocieplić cały dom. Udało mu się już nawet kupić wełnę mineralną. - Będziemy cały dom ocieplać, remontować. Tylko oczywiście nie zimą. Musi przyjść na to czas. Znając życie od marca pewnie wystartujemy - zdradził.