We wtorek, 17 lutego, w studiu "Dzień dobry TVN" poruszono temat uzależnienia od leków, które zawierają kodeinę, substancję pozyskiwaną z opium, pochodną morfiny. Marcin Prokop i Dorota Wellman mieli okazję rozmawiać na ten temat z Łukaszem Pietrzakiem, Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, i z Magdą, która 20 lat temu była uzależniona od syropu na kaszel zawierającego tę substancję. W pewnym momencie Marcin Prokop rzucił skandalicznym żartem w stronę kobiety opowiadającej o swoich doświadczeniach.

Marcin Prokop chciał być zabawny, ale nie wyszło. Naprawdę to powiedział osobie, która kiedyś była uzależniona

Na antenie "Dzień dobry TVN" wyemitowano szczegółowy reportaż dotyczący uzależnienia od leków zawierających kodeinę. Wspomniano o ryzyku zażywania ich i poważnych skutkach. W studiu śniadaniówki pojawili się natomiast wyżej wspomniani goście, którzy omawiali temat z różnych perspektyw. Pani Magda otwarcie opowiadała o swoim uzależnieniu, w które popadła, mając zaledwie 13 lat. Nie ukrywała, że wszystko zaczęło się od alkoholu, który w pewnym momencie przestał jej wystarczyć, dlatego sięgnęła po syropy z kodeiną. Potem natomiast zaczęła zażywać narkotyki.

Choć Marcin Prokop i Dorota Wellman starali się zadawać swoim gościom pogłębiające temat pytania, to w pewnym momencie prowadzący nie mógł powstrzymać się od niewybrednego żartu. Wszystko stało się w momencie, gdy pani Magda zakasłała. Przeprosiła przed kamerą, a ze strony Marcina Prokopa padły zaskakujące słowa. - Znam lek na kaszel, ale nie proponuję - skomentował sytuację.

Gościni delikatnie się uśmiechnęła, ale nie skomentowała tych słów, tak samo jak pozostali obecni przed kamerami. Nie da się jednak ukryć, że żart był wyjątkowo nie na miejscu, biorąc pod uwagę, co przeszła pani Magda. Kobieta dopiero od roku jest wolna od uzależnienia.

Niewłaściwe żarty zdarzają się niestety często w programach na żywo. W pamięci zapadło zwłaszcza skandaliczne zachowanie Filipa Chajzera, który w czasie rozmowy z psycholożką przed kamerami sparodiował atak paniki. Kiedy pani psycholożka zaczęła mówić o tym, jak zwizualizować sobie taki atak, Filip postanowił wyręczyć wyobraźnię widzów. Dyszał, teatralnym gestem rozpinał jeansową koszulę. Pokładał się na fotelu, udawał, że nie może złapać tchu.

Co ciekawe, na jego zachowanie zareagowała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. "Przewodniczący KRRiT Witold Kołodziejski skierował do TVN pismo, w którym zwrócił uwagę, że nadawca w swojej działalności programowej powinien uwzględniać różne stopnie wrażliwości odbiorców" - informował wtedy press.pl. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami: Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990, Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880, Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002. Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.