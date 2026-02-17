13 lutego media obiegła przykra informacja o odejściu Bożeny Dykiel. Smutne wieści jako pierwszy przekazał ks. Andrzej Luter. "Bożena Dykiel nie żyje. Aktorka żywioł!" - napisał na swoim profilu na Facebooku. Śmierć aktorki wstrząsnęła cała Polską. W sieci pojawiło się mnóstwo wpisów upamiętniających aktorkę. Znane gwiazdy i fani uhonorowali kobietę wzruszającymi słowami. Teraz przyszedł czas na twórców "Na Wspólnej". Aktorka występowała w serialu od początku, po 22 latach zdecydowała się jednak na odejście. Na początku i końcu ostatniego odcinka pojawiły się wyjątkowe kadry.

Bożena Dykiel pożegnana w "Na Wspólnej". Fani zachwyceni gestem

W poniedziałek 16 lutego wyemitowano pierwszy odcinek "Na Wspólnej" po przekazaniu tragicznej wiadomości o śmierci Bożeny Dykiel. Twórcy przygotowali wyjątkowe pożegnanie serialowej Marii Zięby. Z tej okazji zmieniono czołówkę serialu - wyświetlono jedynie czarno-białe kadry, na których pojawiła się zmarła aktorka. "Na zawsze z nami" - głosił napis. Również napisy końcowe wyglądały inaczej. Nazwiska członków obsady wyświetlały się bowiem na tle czarno-białego zdjęcia serialowej Marii Zięby. "Widzowie od razu to zauważyli. W sieci pojawiła się lawina komentarzy. "Pięknie to zrobiliście. Dziękujemy", "Piękny początek", "Piękne pożegnanie w czołówce. Łezka się zakręciła" - czytamy na Facebooku.

Sąsiedzi wspominają Bożenę Dykiel. Tak ją zapamiętają

Śmierć Bożeny Dykiel poruszyła wiele osób, nie tylko jej najbliższych i przyjaciół z branży. Odejściem gwiazdy są zasmuceni również jej sąsiedzi. W nekrologu opublikowanym na łamach "Gazety Wyborczej" wspomnieli o wielkiej pasji aktorki, jaką było ogrodnictwo. Jej wypielęgnowany ogród nieustannie zachwycał okolicznych mieszkańców. "Odeszła Bożena Dykiel. Nasza sąsiadka z pasją uprawiająca swój piękny ogród" - czytamy w pożegnaniu.

W mediach pojawiły się też pierwsze informacje dotyczące pogrzebu artystki. Jak donosi "Fakt", uroczystość będzie miała charakter państwowy. Rzecznik Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Jędrzejowski przekazał jednak, że rodzina aktorki nie podjęła jeszcze decyzji, gdzie i kiedy gwiazda zostanie pochowana.