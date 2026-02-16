W poniedziałek, 16 lutego, mogliśmy oglądać kolejne zmagania uczestników w "Milionerach". Przed Hubertem Urbańskim zasiadł Arkadiusz Malanowski z Kalisza. Co ciekawe, nie był to jego telewizyjny debiut. Mężczyzna brał udział wcześniej także w "Awanturze o kasę". Jak poszło mu w "Milionerach"?

Zobacz wideo Jak ją wspomina z programu?

"Milionerzy". Hubert Urbański odpowiedział na pytanie o nakrycie głowy

Uczestnik "Milionerów" w pierwszym odcinku miał problem z pytaniem za 15 tys. zł. Brzmiało ono: "To nakrycie głowy nie bywa częścią wojskowego munduru", a warianty odpowiedzi były następujące: A. furażerka, B. kepi, C. czako, D. toczek. Arkadiusz Malanowski nie wiedział, która z nich jest poprawna, dlatego zdecydował skorzystać z koła "pytanie do prowadzącego". Okazało się, że decyzja była strzałem w dziesiątkę, bo Hubert Urbański nie wahał się ani minuty.

- Oto, co myślę na ten temat i co chcę ci powiedzieć, Arku: toczek to jest twoja odpowiedź - powiedział gospodarz teleturnieju, doprecyzowując, że toczek jest nakryciem głowy jeźdźców konnych. Uczestnik zaufał prowadzącemu i była to bardzo dobra decyzja. Poprawna odpowiedź na to pytanie to istotnie B. toczek.

Uczestnik programu niestety nie nacieszył się grą długo po tym pytaniu. Błędnie odpowiedział na następne pytanie, które brzmiało: "Na fladze Republiki Cypryjskiej widnieje złotawa sylwetka...". Wariantami odpowiedzi były: A. jednorożca, B. słońca, C. wyspy, D. figowego liścia. Poprawna odpowiedź to natomiast C. wyspy.

W "Milionerach" w Polsacie padł już milion

Latem ubiegłego roku wyemitowano ostatnie odcinki "Milionerów" w TVN, a od jesieni program ukazuje się już na antenie Polsatu. Co ciekawe, na pierwszy milion w nowym studiu widzowie nie musieli długo czekać. Główną wygraną w teleturnieju zgarnął Bartosz Radziejewski w odcinku wyemitowanym 10 listopada. Brzmiało ono: "Zmysły sapioseksualisty lub sapioseksualistki rozpali...". Uczestnik miał do wyboru odpowiedzi: A. krwisty stek chateaubriand, B. selfie w piżamie, C. cytat z Kanta lub Einsteina, D. fotka z wakacji na Bali. Uczestnik nie namyślał się długo i poprawnie wskazał odpowiedź C.