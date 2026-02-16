Wojtek z "Żony dla Polaka" w ogniu krytyki. Poszło o mamę uczestnika

Program "Żona dla Polaka" okazał się prawdziwym hitem. Show, który zastąpił w zimowej ramówce hit "Rolnik szuka żony", wielkimi krokami zbliża się do finału. Uczestnicy będą musieli zmierzyć się więc z trudnymi decyzjami. Nieco łatwiej na tle innych ma Wojtek, którego kandydatka, Justyna, zrezygnowała z udziału w programie. Tym samym została jedynie Magda. Korzystając z okazji, uczestnik postanowił przedstawić wybrankę mamie. W komentarzach rozpętała się burza.

"Żona dla Polaka". Magda poznała bliskich Wojtka. Takie wrażenie zrobiła na jego mamie

Podczas spotkania zapoznawczego, w trakcie którego Wojtek przedstawił Magdę bliskim, panowała wyjątkowo ciepła atmosfera. Fani w napięciu oczekiwali na reakcję mamy uczestnika na jego wybrankę. Okazało się, że była ona zachwycona potencjalną synową.

Piękna dziewczyna, wysoka, szczupła, śliczne nogi

- komplementowała mama Wojtka. Choć kobieta podkreśliła, że najważniejsze są uczucia jej syna, internauci byli nieco odmiennego zdania. - Uroda nie jest jednak w tym wszystkim najważniejsza. Ważne jest, jakie ma serce i czy to serce może bić dla mojego syna - stwierdziła przed kamerami.

"Żona dla Polaka". Magda poznała mamę Wojtka. Internauci wydali wyrok

Internauci zgodnie stwierdzili, że relacja Wojtka z mamą może negatywnie wpłynąć na jego związek z Magdą. Niektórzy upatrywali się w niej także przyczyny dotychczasowej samotności uczestnika."Tam, gdzie mamusia jest na pierwszym miejscu, żadna inna nie będzie. Nie chce oceniać, ale tak jest w życiu. Ja się już o tym przekonałam", "Tutaj raczej każda dziewczyna będzie miała przerąbane. Mama za bardzo się wtrąca, ingeruje w życie syna i jej przyszłej wybranki. Wścibska do przesady", "Mama nie potrafi odciąć pępowiny i wychowała maminsynka", "Dlatego jest sam - przez mamę. Nic z tego nie będzie" - pisali w komentarzach. Znaleźli się także nieliczni obrońcy, którzy twierdzili, że każda matka chce dla swoich dzieci jak najlepiej. "Teściowa fajna, konkretna babka. Wiadomo, że chce dla syna dobrze, jak każda matka" - argumentowali.