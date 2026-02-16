Agnieszka Murak i Ewa Rogalska dały się poznać dzięki programowi "Gogglebox. Przed telewizorem", w którym uczestnicy komentują produkcje telewizyjne, rozbawiając przy tym widzów. Panie nie pojawiają się już jednak w formacie. "Tak naprawdę to telewizja z nas zrezygnowała, nie my. Pojawiałyśmy się coraz rzadziej i pomimo naszych przemyśleń stwierdziłyśmy jednak, że nasz czas dobiegł końca" - informowały we wrześniu 2024 roku. Teraz przed bliźniaczkami nowe wyzwanie. Poprowadzą nowy program dla stacji Antena.

"Gogglebox". Znane bliźniaczki poprowadzą program kulinarny

7 lutego stacja Antena poinformowała, że Agnieszka i Ewa poprowadzą ich nowy format - "Gdzie tu coś zjeść?". Bliźniaczki będą przemierzać kraj w poszukiwaniu wartych odwiedzenia restauracji, barów oraz bistro. Jak dowiadujemy się ze wpisu stacji na Instagramie, panie "ruszają w podróż po Polsce, aby odkrywać najlepsze smaki i sprawdzać restauracje bez ustawek i bez sztuczności. Dziewczyny będą odwiedzać różne miejsca, często spontanicznie i 'w ciemno' próbować potraw, poznawać ludzi i dzielić się szczerymi reakcjami z widzami" - przekazano.

"To nie jest program o krytykowaniu czy obrażaniu kogokolwiek. Nasze bliźniaczki stawiają na dobrą energię, autentyczność i ciekawość, pokazują, co naprawdę warto zamówić, co zaskakuje w menu i które miejsca zasługują na uwagę" - dodano. Z dalszych informacji dowiadujemy się, że bliźniaczki zawitają do Wielkopolski, gdzie nakręcony zostanie pierwszy odcinek show. Jak przekazały Wirtualne Media, Agnieszka i Ewa odwiedzą wszystkie województwa. Program zadebiutuje na Antenie już w marcu.

Zaskakująca decyzja producentów "Gogglebox"

