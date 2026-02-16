"Rolnik szuka żony" to randkowy show Telewizji Polskiej, który pokochali widzowie. Program emitowany jest od 2014 roku i doczekał się aż 12. edycji, a w planach są kolejne. Format przedstawiający losy rolników, szukających drugich połówek, zgromadził wokół siebie wielu fanów i cieszy się niezmierną sympatią. Nawet po zakończeniu telewizyjnej przygody sympatycy chętnie śledzą dalsze perypetie uczestników. Krzysztofa Skorulskiego mieliśmy okazję poznać w poprzednim sezonie. Mimo dobrych początków mężczyźnie niestety nie udało się zbudować trwałej relacji w programie. Szczęście uśmiechnęło się do niego jednak nieco później. Teraz rolnik przekazał fanom radosną nowinę i obwieścił zaręczyny. W komentarzach posypała się masa gratulacji.

"Rolnik szuka żony". Krzysztof przekazał radosne wieści. Oświadczył się ukochanej

Zgłaszając się do programu, Krzysztof miał jasno sprecyzowany cel. Chciał znaleźć miłość życia i poznać kobietę, z którą będzie mógł założyć rodzinę. Rolnik poznał Agnieszkę, która niemalże od razu przypadła mu do gustu. Rozpoczął więc starania o jej względy i bardzo zaangażował się w tę relację. Niestety, jego dobre chęci i starania nie zostały odwzajemnione, co nie spotkało się z przychylnością widzów.

Niedługo po zakończeniu nagrań mężczyzna pojawił się w "Pytaniu na śniadanie", gdzie wyznał, że w jego życiu pojawiła się kobieta. Opowiadał, że odezwała się do niego, gdy stało się jasne, że relacja z Agnieszką zakończyła się fiaskiem. Okazuje się, że wraz z upływem czasu związek Krzysztofa kwitnie w najlepsze. Mało tego, mężczyzna zdecydował się na kolejny krok i oświadczył się swojej ukochanej, a ona przyjęła jego zaręczyny. Na Instagramie Krzysztofa pojawiło się zdjęcie, jak trzyma narzeczoną za rękę. Na jej palcu możemy zobaczyć okazały pierścionek zaręczynowy, a w tle widzimy piękny bukiet czerwonych róż. "Tak" - napisał wyraźnie zadowolony na InstaStories. Zerknijcie do naszej galerii i zobaczcie sami!

"Rolnik szuka żony". Krzysztof zaręczył się z ukochaną. Podekscytowani fani przesyłają gratulacje

Opublikowany post nie przeszedł bez echa w sieci. Wręcz przeciwnie. Internauci niemalże od razu chwycili za telefony i ruszyli do komentowania. Posypały się nie tylko gratulacje, ale i słowa uznania, a także serdeczne życzenia na dalszą wspólną przyszłość. "Gratulacje. Dużo miłości", "Ale super! Szukał chłopak żony i proszę, sam sobie poradził bez TV. Gratulacje Krzysztof, dużo miłości dla was!", "Piękny pierścionek i bukiet róż", "Wspaniała wiadomość", "No i pięknie" - czytamy w sekcji z reakcjami. "Gratuluję Krzysiek. Widać, że w konkretnym celu przyszedłeś do programu i wartościową kobietę znalazłeś poza nim. Trzymam kciuki i życzę wam samych wspaniałych chwil razem" - przekazał Waldemar z dziesiątej edycji show.