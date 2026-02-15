Program "Rolnik szuka żony" zrobił w Polsce prawdziwą furorę. Randkowy show doczekał się już dwunastu sezonów, a jesienią widzowie będą mogli oglądać kolejny. Tymczasem fani hitu TVP w niecierpliwości oczekują na wizytówki uczestników, które zostaną wyemitowane w Wielkanoc. W wywiadzie dla "Tygodnika Poradnik Rolniczy" reżyser programu Grzegorz Krawiec zdradził, kto nie może zgłosić się do matrymonialnego formatu TVP.

"Rolnik szuka żony". Oni nie mogą wystąpić w programie. Reżyser ujawnia

Kulisy programu "Rolnik szuka żony" od lat owiane są tajemnicą. Wierni fani show prowadzonego przez Martę Manowską nie przestają natomiast prześcigać się w spekulacjach dotyczących tej kwestii. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości i położyć kres plotkom, reżyser programu opowiedział o tajnikach nagrywania formatu. Zdradził między innymi, że udział w programie mogą brać także wdowcy i rozwodnicy, pod warunkiem że mają uregulowaną sytuację prawną.

Nie może być tak, że ktoś wczoraj się rozwodzi, a dziś szuka żony, bo to jest niepoważne

- powiedział w rozmowie ze wspomnianym wcześniej tygodnikiem. Podkreślił także, że nie ma wytycznych dotyczących rozmiaru gospodarstwa. Mogą zgłaszać się także hodowcy, sadownicy, jak również właściciele stawów.

"Rolnik szuka żony". Uczestnicy muszą podpisać umowę

Reżyser hitu TVP zdradził również, że wybrane przez produkcję osoby są zapraszane na zdalny casting. Jeśli przejdą go pomyślnie, udają się do Warszawy na spotkanie, podczas którego poznają szczegóły współpracy. Zanim jednak uczestnicy pojawią się w programie, muszą podpisać specjalną umowę, w której określone są zasady udziału w show. - Podczas wizyty potencjalni bohaterowie dostają pakiet informacji, w tym harmonogram planowanych zdjęć. Produkcja programu wkłada dużo pracy w to, żeby wytłumaczyć bohaterom, do czego się zobowiązują i z czym wiąże się udział w programie. Jeśli chcą wystąpić w odcinku, muszą podpisać umowę - ujawnił Grzegorz Krawiec we wspomnianym wywiadzie. ZOBACZ TEŻ: Co dalej z relacją Arkadiusza i Julii z "Rolnik szuka żony"? Te zdjęcia mówią same za siebie