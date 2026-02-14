Finał 'The Voice Senior'. Kto wygrał program? [NA ŻYWO]

Finał "The Voice Senior" dostarcza widzom niezapomnianych emocji, a scena wypełniła się wyjątkowymi głosami uczestników. Po pełnym wzruszeń wieczorze poznamy zwycięzcę, który skradł serca jury i publiczności. Kto ma szansę wygrać program?

Finał "The Voice Senior". Wielkie emocje na scenie

W wielkim finale zmierzą się finaliści z każdej drużyny: z zespołu Alicji Majewskiej - Albert Czarkowski i Grażyna Osmala, z ekipy Roberta Janowskiego - Ryszard Orecki i Małgorzata Skrzypczak, z drużyny Andrzeja Piasecznego - Krzysztof Koziarski i Violetta Kapcewicz, a z podopiecznych Majki Jeżowskiej - Artur Słowik i Robert Ziętara.

Punktualnie o 20:00 rozpoczął się finał. Na samym początku wszyscy trenerzy zaśpiewali razem na scenie przebój Krzysztofa Krawczyka "Tak bardzo wierzę w nas".

- To będzie wieczór wzruszeń, każdy finalista zadecyduje swoją piosenkę komuś szczególnemu - mówi prowadząca. Następnie na scenie pojawia się pierwszy półfinalista. Robert Ziętara z drużyny Majki Jeżowskiej. Wokalista wykonuje na scenie piosenkę "Perfect", którą w oryginale śpiewa Ed Sheeran. Drugi z finalistów z drużyny Jeżowskiej - Artur Słowik, zdecydował się na wykonanie przeboju Czerwonych Gitar "Wróćmy do jeziora". Gwiazda, znana z przeboju "A ja wolę moją mamę", nie kryje dumy z występów na scenie. Ostatecznie Jeżowska musi podjąć trudną decyzję i wybiera, że to... Artur przechodzi do finału.

Jako kolejni na scenie prezentują się wokaliści z drużyny Alicji Majewskiej. Jako pierwszy występuje Albert Czarkowski z utworem "The Last Waltz", w oryginale śpiewanym przez Engelberta Humperdincka. Po chwili na scenie pojawia się również Grażyna Osmala, która zdecydowała się zaprezentować piosenkę "Dwa serca, dwa smutki" z repertuaru zespołu Bajm. Majewska ma trudny orzech do zgryzienia, ponieważ oba występy pełne były emocji. Jednak zwycięzca może być tylko jeden. Szczęście uśmiecha się do Grażyny.

W przerwie pomiędzy kolejnymi występami swoje show na scenie daje Ewa Bem, wykonując przebój "Pomidory". Po występie legendarnej wokalistki przyszedł czas na występy wokalistów z grupy Roberta Janowskiego. Jako pierwszy na scenie pojawił się Ryszard Orecki. Uczestnik show TVP2 wykonuje przebój "Dbaj o miłość" z repertuaru Tadeusza Nalepy. Chwilę później na scenie możemy zobaczyć Małgorzatę Skrzypczak, która decyduje się zaśpiewać "Dom, który mam" Zdzisławy Sośnickiej. Robert Janowski staje przed trudnym wyborem. Wybiera Małgorzatę na zwyciężczynię rywalizacji.

Jako ostatni prezentują się wokaliści grupy Andrzeja Piasecznego. Pierwszy na scenie występuje Krzysztof Koziarski. Muzyk wybiera utwór "Over the Rainbow" z repertuaru Judy Garland. Violetta Kapcewicz wykonuje natomiast piosenkę "Autumn Leaves" od Nat King Cole. Ostatecznie Piasek decyduje się dać szansę uczestniczce.

Podczas kolejnej przerwy na scenie występuje Wojciech Bardowski - zwycięzca szóstej edycji show.

O godzinie 21:11 linie SMS zostają otwarte. Kto wygra program?

W rundzie drugiej wokaliści wykonują utwory, które prezentowali w trakcie przesłuchań w ciemno. Jako pierwsza na scenie pojawia się Grażyna Osmala, śpiewając "Black Velvet" z repertuaru Alannah Myles. Po chwili widzimy Małgorzatę Skrzypczak, wykonującą piosenkę "Anioł wie" w oryginale śpiewaną przez Urszulę. Następnie na scenie zachwyca Artur Słowik swoim wykonaniem "Gimme Some Lovin" od The Spencer Davis Group. Jako ostatnia prezentuje swój utwór Violetta Kapcewicz. Wokalistka śpiewa "Dla ciebie jestem sobą" z repertuaru Kaliny Jędrusik. Po chwili swój występ ponownie daje Ewa Bem.

Następnie na scenie znowu pojawiają się uczestnicy programu. Tym razem prezentują piosenki specjalnie przygotowane na ten wyjątkowy wieczór. Grażyna Osmala śpiewa "A Night Like This" od Caro Emerald, Małgorzata Skrzypczak "Ruchome piaski" Varius Manx, Artur Słowik "I Don't Want to Miss a Thing" Aerosmith.

Artykuł jest w trakcie aktualizacji.