Stanisław z "Sanatorium miłości" wziął ślub. Panna młoda zaszalał z odważną suknią

Miłość potrafi zaskoczyć w najmniej oczekiwanym momencie - przekonał się o tym Stanisław Jedynak, którego widzowie poznali w siódmej edycji programu "Sanatorium miłości". 14 lutego senior stanął na ślubnym kobiercu z Bogumiłą Lustyk - kobietą, którą spotkał już po zakończeniu telewizyjnej przygody.

Stanisław Jedynak powiedział "tak" w walentynki. Senior z "Sanatorium miłości" zaczął życie od nowa u boku ukochanej kobiety

Historia Stanisława poruszyła wielu widzów. W programie TVP dał się poznać jako mężczyzna wrażliwy i bardzo rodzinny. Za jego spokojem kryły się jednak trudne doświadczenia - dwukrotnie żegnał żony, które przedwcześnie odeszły po chorobach nowotworowych. Mimo bolesnych strat Stanisław nie zamknął się na świat ani na ludzi. Udział w show był dla niego szansą na nowy etap i odnalezienie bliskości.

Choć w "Sanatorium miłości" nie zbudował trwałej relacji, los postawił na jego drodze Bogumiłę zupełnie niespodziewanie. Poznali się przypadkiem, podczas zwykłego spaceru. Z czasem znajomość przerodziła się w uczucie, które w tegoroczne walentynki zakochani przypieczętowali przysięgą małżeńską. Uroczystość, która odbyła się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pruszkowie miała kameralny charakter. Po złożeniu podpisów pod dokumentami przyszedł moment wymiany obrączek - krótki, symboliczny gest, który przypieczętował nowy rozdział w ich życiu.

Stanisław Jedynak wziął ślub. W sieci można zobaczyć zdjęcia z ceremonii

Radosną nowiną podzieliła się także jedna z uczestniczek ceremonii. "I po ślubie. Stanisław Jedynak z siódmej edycji "Sanatorium miłości" poślubił Bogumiłę. Było pięknie i wzruszająco. Młodej parze życzę, żeby ich miłość była z każdym dniem silniejsza. Więcej informacji o ślubie w linku. Polecam" - napisała.

Do wpisu dołączyła zdjęcia wykonane w Urzędzie Stanu Cywilnego. Na fotografiach małżonkowie zaprezentowali się elegancko i promiennie. Co ciekawe panna młoda zdecydowała się na długą, wieczorową suknię na ramiączkach w intensywnym, bordowym odcieniu. W tym samym kolorze były też dodatki - zarówno panny młodej, jak i pana młodego. Uczestnik matrymonialnego show z kolei tego dnia postawił na szary, trzyczęściowy garnitur, który uzupełniały biała koszula oraz mucha.

Zdjęcia z ceremonii pojawiły się również na facebookowym koncie show TVP. "Gratulacje dla Młodej Pary! Stanisław z siódmej edycji 'Sanatorium Miłości' i jego wybranka Bogusia powiedzieli dziś sobie 'TAK'! Ten wyjątkowy i piękny moment świętowali z nimi przyjaciele z programu: Danusia, Ula i Stanley. Świadkami byli: córka Stanisława i syn Bogusi" - czytamy na oficjalnym fanpage'u "Sanatorium miłości". Redakcja Plotka również gratuluje zakochanym i życzy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!