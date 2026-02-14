Monika i Tomek Cieślikowie to uczestnicy kultowego programu "Rolnicy. Podlasie". W produkcji małżonkowie pokazują swoją codzienność, czyli życie oraz pracę w gospodarstwie w Pokaniewie. Cieślikowie są też bardzo aktywni w mediach społecznościowych. Choć widzowie przywykli do naturalnego wizerunku Moniki w programie, czyli bez makijażu i ze związanymi włosami, jej prywatny profil na Facebooku może wywołać zaskoczenie. W lutym rolniczka zaprezentowała się w odmienionej wersji. Fani nie kryli zachwytu.

"Rolnicy. Podlasie". Monika Cieślik wrzuciła to zdjęcie i się zaczęło. Metamorfoza urzekła fanów

Monika Cieślik z programu "Rolnicy. Podlasie" zaprezentowała się fanom w pełnym makijażu i ułożonej fryzurze. Skorzystała z profesjonalnej usługi. "Ja w takim wydaniu to rzadkość, więc wrzucam fotę na stronę, bo jeszcze mnie nie poznacie w Lublinie. I wielkie dzięki dla mojej czarodziejki Karoliny" - czytamy. Co na to fani? Pojawiła się masa komplementów. "Piękna kobieta. Bez makijażu też piękna", "Ja bym nie poznała, wyglądasz Moniko zjawiskowo", "Śliczne zdjęcie, nic tylko gratulować panu Tomkowi pięknej i mądrej żony", "Nie poznałam na pierwszy rzut oka", "Fotka urocza, brawo Moniko!" - piszą obserwatorzy. Co sądzicie? Zdjęcie znajdziecie w galerii.

Jakie wykształcenie ma Monika Cieślik? Wszystko jasne

Na gospodarstwie Cieślików znajdziemy stado krów - para zajmuje się bowiem m.in. wyrobem serów. W odcinku z 2024 roku małżonkowie pokazali, jak przygotowują się do nawożenia terenu. Monika wyjawiła wówczas, że jest prawdziwą ekspertką w swoim fachu. Wyszło na jaw, że ma specjalistyczne wykształcenie. - Ja skończyłam zootechnikę, dokładnie produkcję i marketing pasz przemysłowych. Jakieś wykształcenie rolnicze mam, więc orientuję się w temacie. Jak ktoś przyjeżdża, to nie siedzę i nie patrzę jak cielę na malowane wrota, tylko wiem, o czym do mnie ktoś coś mówi - powiedziała rolniczka.