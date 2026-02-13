Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz niewątpliwie wzbudzają zainteresowanie - ich relacja cały czas jest komentowana. 13 lutego wyemitowano walentynkowy koncert, który poprowadzili. Z ich ust usłyszeliśmy romantyczne historie wielu par. Aktorzy nie tylko sprawdzili się jako gospodarze wydarzenia, ale zobaczyliśmy ich również na scenie jako tancerzy. Ich występ w deszczu zachwycił.

Zobacz wideo Sikora wspomina "Taniec z gwiazdami" i podsumowuje Kaczorowska?

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz w wyjątkowej odsłonie. Tak zaprezentowali się na parkiecie

Na koncercie mogliśmy usłyszeć Natalię Zastępę. Piosenkarka wykonała m.in. utwór "Power of Love". Na scenie pojawili się również Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, którzy definitywnie skradli uwagę widzów. Para zaprezentowała na scenie zmysłową choreografię. W pewnym momencie zakochani tańczyli w deszczu, racząc publikę emocjonalnym występem. Nagranie układu tanecznego zakochanych, które opublikowano na profilu w mediach społecznościowych Telewizji Polskiej, wywołało spore emocje. Internauci nie kryli zachwytu. "Pięknie, wzruszająco", "To było niesamowite", "Brak mi słów... Po prostu jedność, miłość i pożądanie", "Pan Marcin i pani Agnieszka wyszli fantastycznie" - czytamy w komentarzach.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz poprowadzili walentynkowy koncert. Tak ocenili ich widzowie

Aktorzy pierwszy raz mieli okazję wspólnie poprowadzić wydarzenie, co z pewnością wiązało się ze stresem. Otworzyli koncert energicznym tańcem. Później Kaczorowska i Rogacewicz przedstawiali kolejne, miłosne historie. Niektórzy docenili ich umiejętności konferansjerskie. "Piękni i bardzo zdolni! Tym, którzy tylko krytykują, dajemy wielkie współczucie litości", "Piękni są. Cudowni!", "Od czasów 'Klanu' nie śledziłem, co robiła Kaczorowska, ale nadal ma ten uroczy uśmiech co kiedyś", "Bardzo dobrze sobie poradzili" - czytamy w komentarzach w mediach społecznościowych TVP. Nie wszyscy byli jednak zachwyceni zakochanymi. Pojawiły się głosy krytyki pod ich adresem. "Cudowni? No bez przesady. To kwestia mocno indywidualnej oceny", "Sztuczni", "Co oni gadają za głupoty? Mieli prowadzić koncert, a nie gadka, że 'oddychają w tym samym momencie'" - pisali inni. Zobacz więcej: Widzowie podzieleni po koncercie z Kaczorowską i Rogacewiczem. "Co oni gadają za głupoty?" vs "Cudowni"