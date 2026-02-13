Powrót na stronę główną

Widzowie podzieleni po koncercie z Kaczorowską i Rogacewiczem. "Co oni gadają za głupoty?" vs "Cudowni"
Walentynkowy koncert Telewizji Polskiej prowadzony przez Agnieszkę Kaczorowską i Marcina Rogacewicza wywołał mnóstwo emocji. Jak zakochani poradzili sobie w nowej roli?
Agnieszka Kaczorowska, Marcin Rogacewicz
Fot. TVP VOD/screenshot

13 lutego Telewizja Polska wyemitowała wyjątkowy koncert walentynkowy pt. "Tańczmy, jak nam miłość zagra". Poprowadzili go Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Na scenie wystąpili m.in. Piotr Cugowski, Reni Jusis, Bovska, Sławek Uniatowski, Filip Lato i Oskar Cyms. Widowisko łączyło romantyczną opowieść o rozwijającym się uczuciu z przebojami o miłości i choreografią wykonaną przez Kaczorowską i Rogacewicza. Wiele osób zastanawiało się, jak tancerka i aktor wypadną w roli konferansjerów. Widzowie już wyrazili swoje zdanie. 

Zobacz wideo Sikora wspomina "Taniec z gwiazdami" i podsumowuje Kaczorowska?

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz poprowadzili koncert TVP. Widzowie podzieleni 

Kaczorowska i Rogacewicz otwarli koncert energicznym tańcem. Później wskoczyli za scenę, by zmienić stroje i po chwili pojawili się przed publicznością w zupełnie innej konwencji. Zakochani karmili słuchaczy miłosnymi historiami. Część internautów doceniła ich zaangażowanie i oryginalny pomysł. "Piękni i bardzo zdolni! Tym, którzy tylko krytykują, dajemy wielkie współczucie litości", "Piękni są. Cudowni!", "Od czasów 'Klanu' nie śledziłem, co robiła Kaczorowska, ale nadal ma ten uroczy uśmiech co kiedyś", "Bardzo dobrze sobie poradzili" - pisali. Znaleźli się i tacy, którym konferansjerka pary nie przypadła do gustu. "Nie jestem ich fanką", "Cudowni? No bez przesady. To kwestia mocno indywidualnej oceny", "Sztuczni", "Co oni gadają za głupoty? Mieli prowadzić koncert, a nie gadka, że 'oddychają w tym samym momencie'" - czytamy. A wy co myślicie? 

Widzowie zachwyceni wykonami Oskara Cymsa i Zalii. "Najpiękniejszy moment wieczoru"  

Sporo komplementów zebrał Oskar Cyms. Młody wokalista wykonał podczas koncertu piosenkę "Co noc". Internauci docenili jego występ. "No ładnie, ładnie", "Potrzebowaliśmy tego wszyscy", "Jak zawsze najlepszy", "Najpiękniejszy moment wieczoru. Kocham ten głos" - zachwalali w sieci. Świetnie wypadła również Zalia, która zaśpiewała utwór "My". "Pięknie! Ten utwór jest ujmujący. Uwielbiam!", "Królowa", "Fajna dziewczyna, super głos", "Piękna nuta" - pisali. Zobacz więcej: Po tym, co zrobił Oskar Cyms na koncercie TVP2, zawrzało. Internauci zbierają szczęki z podłogi.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/11 Zaczynamy! Jeden z nich nie zagrał w serialu "Czterej pancerni i pies".

Oto nietypowy quiz wiedzy! Jedna osoba nie pasuje do pozostałych. Uda ci się odgadnąć która?
Popularne