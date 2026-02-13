13 lutego Telewizja Polska wyemitowała wyjątkowy koncert walentynkowy pt. "Tańczmy, jak nam miłość zagra". Poprowadzili go Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Na scenie wystąpili m.in. Piotr Cugowski, Reni Jusis, Bovska, Sławek Uniatowski, Filip Lato i Oskar Cyms. Widowisko łączyło romantyczną opowieść o rozwijającym się uczuciu z przebojami o miłości i choreografią wykonaną przez Kaczorowską i Rogacewicza. Wiele osób zastanawiało się, jak tancerka i aktor wypadną w roli konferansjerów. Widzowie już wyrazili swoje zdanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Sikora wspomina "Taniec z gwiazdami" i podsumowuje Kaczorowska?

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz poprowadzili koncert TVP. Widzowie podzieleni

Kaczorowska i Rogacewicz otwarli koncert energicznym tańcem. Później wskoczyli za scenę, by zmienić stroje i po chwili pojawili się przed publicznością w zupełnie innej konwencji. Zakochani karmili słuchaczy miłosnymi historiami. Część internautów doceniła ich zaangażowanie i oryginalny pomysł. "Piękni i bardzo zdolni! Tym, którzy tylko krytykują, dajemy wielkie współczucie litości", "Piękni są. Cudowni!", "Od czasów 'Klanu' nie śledziłem, co robiła Kaczorowska, ale nadal ma ten uroczy uśmiech co kiedyś", "Bardzo dobrze sobie poradzili" - pisali. Znaleźli się i tacy, którym konferansjerka pary nie przypadła do gustu. "Nie jestem ich fanką", "Cudowni? No bez przesady. To kwestia mocno indywidualnej oceny", "Sztuczni", "Co oni gadają za głupoty? Mieli prowadzić koncert, a nie gadka, że 'oddychają w tym samym momencie'" - czytamy. A wy co myślicie?

Widzowie zachwyceni wykonami Oskara Cymsa i Zalii. "Najpiękniejszy moment wieczoru"

Sporo komplementów zebrał Oskar Cyms. Młody wokalista wykonał podczas koncertu piosenkę "Co noc". Internauci docenili jego występ. "No ładnie, ładnie", "Potrzebowaliśmy tego wszyscy", "Jak zawsze najlepszy", "Najpiękniejszy moment wieczoru. Kocham ten głos" - zachwalali w sieci. Świetnie wypadła również Zalia, która zaśpiewała utwór "My". "Pięknie! Ten utwór jest ujmujący. Uwielbiam!", "Królowa", "Fajna dziewczyna, super głos", "Piękna nuta" - pisali. Zobacz więcej: Po tym, co zrobił Oskar Cyms na koncercie TVP2, zawrzało. Internauci zbierają szczęki z podłogi.