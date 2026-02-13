Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz poprowadzili walentynkowy koncert "Tańczmy, jak nam miłość gra!". Wydarzenie, które wyemitowano w TVP2 13 lutego, od razu wzbudziło zainteresowanie wśród internautów. Ich uwagę przykuł występ Oskara Cymsa. Tak go skomentowali.

REKLAMA

Zobacz wideo Z kim Polacy umówiliby się na randkę w walentynki?

Walentynkowy koncert w TVP. Oskar Cyms skradł show

Na scenie podczas walentynkowego koncertu zobaczyliśmy m.in.: Bovską, Oskara Cymsa, Sławka Uniatowskiego, Zalię, Filipa Latę oraz Piotra Cugowskiego. Występy pojawiały się równolegle w mediach społecznościowych Telewizji Polskiej i . Spore emocje wzbudziło wykonanie Oskara Cymsa. Widzowie zachwycali się wokalistą, który pełen energii wykonał swój utwór "Co noc". "Najpiękniejszy moment wieczoru. Kocham ten głos", "Najlepszy występ, ulubiony!", "Cudowny występ", "Mega!", "Jak zwykle rozwalił system", "To było sztos", "Oskar rozwalił system", "Potrzebowaliśmy tego wszyscy" - pisali zachwyceni internauci. Zgadzacie się? Dajcie znać w naszej ankiecie poniżej.

Walentynkowy koncert w TVP. Niebywałe, jak zapowiedzieli go Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz

Koncert "Tańczmy, jak nam miłość gra!" poprowadzili Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, którzy od dłuższego czasu są jedną z najbardziej elektryzujących par polskiego show-biznesu. Zakochani, by wzbudzić zainteresowanie internautów, 10 lutego opublikowali zaskakujące nagranie. Aktor trzyma na nim w ręku wielki bukiet róż i w pewnym momencie pada przed ukochaną na kolana. Nie da się ukryć, że zaprezentowana przez tę dwójkę scena łudząco przypomina oświadczyny. Jak się jednak okazuje, filmik to wyłącznie promocja koncertu walentynkowego. - Chciałem cię prosić o to, czy poprowadzisz ze mną koncert walentynkowy? - mówi na nagraniu Rogacewicz. - Poprowadzę, zapraszamy 13 lutego - odpowiada na to Kaczorowska.

Fani byli zaskoczeni nagraniem. "A już myślałam, że Marcin się oświadczył", "Zachwycam się wami", "Piękna zapowiedź", "Wyszło uroczo, nie wiem, ile w tym reżyserii, a ile zaskoczenia ze strony Agnieszki" - pisali. Niektórzy nie byli jednak zachwyceni. "Czy tylko mnie łapie cringe, jak to oglądam?" - napisał jeden z użytkowników Instagrama.