Już 8 marca Telewizja Polska wyemituje pierwszy odcinek nowego sezonu "Sanatorium miłości". Z dnia na dzień pojawia się coraz więcej informacji na temat uczestników i uczestniczek ósmej edycji matrymonialnego show. Pierwsza kuracjuszka, Ewa, została ogłoszona rankiem 13 lutego. Jej wizytówka wywołała w sieci sporo emocji. Kilka godzin później produkcja przedstawiła widzom pierwszego kuracjusza, Henryka. Pod zdjęciem seniora pojawiło się mnóstwo komentarzy. Uczestnik już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie wśród kobiet.

REKLAMA

Zobacz wideo "Sanatorium Miłości" z bliska! Oto najpiękniej położone uzdrowisko w Polsce

"Sanatorium miłości 8". Henryk jest gotowy na miłość. Internautki pieją z zachwytu

Henryk po 40 latach małżeństwa rozstał się ze swoją żoną. Mężczyzna doczekał się z nią dwóch córek, które mają już własne dzieci. Uczestnik skończył szkołę gastronomiczną i przez całe życie pracował w zawodzie. "Dziewczyna, która będzie ze mną, na pewno nie zazna głodu i pozna wiele smaków… Smak miłości też" - zapewnia. Z wizytówki dowiedzieliśmy się również, że Henryk jest bardzo towarzyszki. Lubi jednodniowe wycieczki i tańce. Pragnie się ponownie zakochać. Jak czytamy, nie do końca pogodził się z rozstaniem z żoną, ale zapewnia, że jest gotowy na miłość. "Potrafię jeszcze pokochać kobietę i spełniać jej pragnienia" - mówi o sobie Henryk.

Pod zdjęciem kuracjusza zaroiło się od komentarzy. Internautki nie szczędziły mu komplementów. "Przystojny! Życzę poznania fajnej kobitki", "Heniu człowiek orkiestra. Trzymam kciuki i będę oglądać przez ciebie", "Znam Henia osobiście. Kobitki, ustawiajcie się w kolejce", "No, no! Będzie się działo" - czytamy.

"Sanatorium miłości". Telewizja Polska ma dla widzów niespodziankę

Telewizja Polska przygotowała dla widzów zupełnie nowy format - "Życie po sanatorium miłości", gdzie uczestnicy z poprzednich edycji powiedzą, co u nich słychać. Wiadomo, że przed kamerami wystąpią m.in. Wisława Kwiatek, Iwona i Gerard Makoszowie, Andrzej Sikorski oraz Urszula Flis. Specjalne odcinki będą emitowane w niedziele o 22.25, czyli tuż po "Sanatorium miłości". Co myślicie o takim pomyśle?