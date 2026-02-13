Powrót na stronę główną

Trenerzy "The Voice Senior" szczerze o hejcie. "Wiesz, jak jechali po mnie..."
Już wkrótce, bo 14 lutego, fani poznają zwycięzcę siódmej edycji "The Voice Senior". Przed wielkim dniem trenerzy za kulisami poruszyli ważny temat. Odnosił się do internetowego hejtu. Majka Jeżowska zdecydowała się na wyznanie.
Przed nami wielki finał "The Voice Senior". Podczas nagrań do ostatniego odcinka siódmej edycji jurorzy przeprowadzili szczerą rozmowę. Majka Jeżowska, Alicja Majewska i Robert Janowski poruszyli temat hejtu, z którym mierzą się w internecie. Choć od lat cieszą się uznaniem publiczności, przyznali, że fala krytyki w sieci potrafi być dotkliwa. To Jeżowska rozpoczęła całą rozmowę.  

"The Voice Senior". Jurorzy o hejcie. Te komentarze ich dotykają?

Majka Jeżowska wróciła wspomnieniami do trudnego okresu sprzed udziału w jednym z programów tanecznych. - Wiesz, jak jechali po mnie… To tak odbiera ci przyjemność. Najlepiej tego nie czytać... - wyznała wokalistka. Janowski podszedł do sprawy z dystansem. - To jest show-biznes przecież. Ale dziewczyny, no ile wy macie lat? Ciągle jeszcze się naprawdę przejmujesz czymś takim? - pytał. - Ja mam dobrą pamięć, mnie to zostaje - odpowiedziała mu Jeżowska. Z kolei Majewska zwróciła uwagę na szerszy kontekst zjawiska. - To nie chodzi nawet tylko o nas samych, tylko w ogóle świadomość, że jest taka grupa… - podkreśliła artystka. A wy co sądzicie o hejcie w sieci?  

Pomimo trudnych refleksji, trenerzy skoncentrowali się na finale "The Voice Senior". Już w sobotę 14 lutego o godz. 20:00 w TVP 2 i TVP VOD widzowie zdecydują, kto zwycięży siódmą edycję show i zdobędzie statuetkę oraz nagrodę w wysokości 50 tysięcy złotych. Czekacie na finał?

"The Voice Senior". Kogo zobaczymy w finale?

W wielkim finale "The Voice Senior" zobaczymy reprezentantów wszystkich drużyn. Jest ośmioro kandydatów. Z zespołu Alicji Majewskiej o zwycięstwo powalczą Albert Czarkowski i Grażyna Osmala. Drużynę Roberta Janowskiego reprezentować będą Ryszard Orecki oraz Małgorzata Skrzypczak. W ekipie Andrzeja Piasecznego do finału awansowali Krzysztof Koziarski i Violetta Kapcewicz. Z kolei z drużyny Majki Jeżowskiej w decydującym starciu wystąpią Artur Słowik oraz Robert ZiętaraZOBACZ TEŻ: Widzowie "The Voice Senior" odpalili się w komentarzach. Niebywałe, co wywołało dyskusję

