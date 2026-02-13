Przed nami wielki finał "The Voice Senior". Podczas nagrań do ostatniego odcinka siódmej edycji jurorzy przeprowadzili szczerą rozmowę. Majka Jeżowska, Alicja Majewska i Robert Janowski poruszyli temat hejtu, z którym mierzą się w internecie. Choć od lat cieszą się uznaniem publiczności, przyznali, że fala krytyki w sieci potrafi być dotkliwa. To Jeżowska rozpoczęła całą rozmowę.

"The Voice Senior". Jurorzy o hejcie. Te komentarze ich dotykają?

Majka Jeżowska wróciła wspomnieniami do trudnego okresu sprzed udziału w jednym z programów tanecznych. - Wiesz, jak jechali po mnie… To tak odbiera ci przyjemność. Najlepiej tego nie czytać... - wyznała wokalistka. Janowski podszedł do sprawy z dystansem. - To jest show-biznes przecież. Ale dziewczyny, no ile wy macie lat? Ciągle jeszcze się naprawdę przejmujesz czymś takim? - pytał. - Ja mam dobrą pamięć, mnie to zostaje - odpowiedziała mu Jeżowska. Z kolei Majewska zwróciła uwagę na szerszy kontekst zjawiska. - To nie chodzi nawet tylko o nas samych, tylko w ogóle świadomość, że jest taka grupa… - podkreśliła artystka. A wy co sądzicie o hejcie w sieci?

Pomimo trudnych refleksji, trenerzy skoncentrowali się na finale "The Voice Senior". Już w sobotę 14 lutego o godz. 20:00 w TVP 2 i TVP VOD widzowie zdecydują, kto zwycięży siódmą edycję show i zdobędzie statuetkę oraz nagrodę w wysokości 50 tysięcy złotych. Czekacie na finał?

"The Voice Senior". Kogo zobaczymy w finale?

W wielkim finale "The Voice Senior" zobaczymy reprezentantów wszystkich drużyn. Jest ośmioro kandydatów. Z zespołu Alicji Majewskiej o zwycięstwo powalczą Albert Czarkowski i Grażyna Osmala. Drużynę Roberta Janowskiego reprezentować będą Ryszard Orecki oraz Małgorzata Skrzypczak. W ekipie Andrzeja Piasecznego do finału awansowali Krzysztof Koziarski i Violetta Kapcewicz. Z kolei z drużyny Majki Jeżowskiej w decydującym starciu wystąpią Artur Słowik oraz Robert Ziętara.