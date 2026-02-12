Powrót na stronę główną

Takich scen nikt się nie spodziewał. Rzecznik Nowej Lewicy odebrał nagle telefon na wizji
Rzecznik Nowej Lewicy 11 lutego zastępował w programie "Pytanie dnia" szefową klubu. W trakcie nagrania doszło do zaskakującej sytuacji. Łukasz Michnik odebrał telefon na wizji. Prowadząca podkreśliła, że najprawdopodobniej taka sytuacja nigdy więcej się już nie powtórzy podczas realizacji programu.
Rzecznik Nowej Lewicy odebrał nagle telefon na wizji. 'To się pewnie nigdy więcej nie zdarzy'
Rzecznik Nowej Lewicy odebrał nagle telefon na wizji. 'To się pewnie nigdy więcej nie zdarzy'; fot. screen youtube.com/TVP Info

"Pytanie dnia" to format stacji TVP, w którym omawiane są aktualne wydarzenia w Polsce i na świecie. Gośćmi programu są osoby publiczne, eksperci i politycy. 11 lutego prowadząca Dorota Wysocka-Schnepf gościła w programie rzecznika Nowej Lewicy Łukasza Michnika. W studiu doszło do zaskakującej sytuacji. Michnik odebrał telefon na wizji. Jak się okazuje, miał ku temu ważny powód.

Rzecznik Nowej Lewicy odebrał telefon na wizji. Zastępował w programie Annę Marię Żukowską

11 lutego w programie "Pytanie dnia" gościem miała być szefowa klubu Nowej Lewicy Anna Maria Żukowska. Jak się jednak okazało, ostatecznie nie mogła zjawić się w studiu z powodu zobowiązań zawodowych. Prowadząca poinformowała, że Żukowska "utknęła w Pałacu Prezydenckim". Jak się dowiedzieliśmy, zatrzymało ją przedłużające się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i posłanka poprosiła rzecznika prasowego partii Łukasza Michnika, aby ją zastąpił.

Prowadząca programu "Pytanie dnia" w związku z zaistniałą sytuacją zaproponowała swojemu gościowi, aby pozostawił na wizji włączony telefon, aby w razie czego mieć możliwość skomunikować się z Anną Marią Żukowską.

To się pewnie nigdy więcej nie zdarzy

- dodała żartobliwie prowadząca. Ku zaskoczeniu widzów telefon w końcu zadzwonił.

Anna Maria Żukowska miała przekazać najnowsze doniesienia. "Nie możemy się skomunikować"

Łukasz Michnik krótko po godzinie 20:00 w programie "Pytanie dnia" poinformował, że Anna Maria Żukowska próbuje się z nim skontaktować. - Mamy telefon od Anny Marii Żukowskiej - podkreślił rzecznik. Prowadząca zaproponowała, aby odebrać telefon, aby posłanka mogła wypowiedzieć się na wizji. - Dzień dobry, jestem w studiu. (...) Czy możemy uchylić rąbka tajemnicy, czy wrócimy do tematu później? - powiedział do telefonu Łukasz Michnik. Jak się okazało, mimo próby połączenia z powodu problemów z zasięgiem ostatecznie nie udało się skomunikować z posłanką. - Naprawdę nie możemy się skomunikować. Próbowałem, ale zapewne za chwilę będziemy wiedzieć więcej - podsumował rzecznik.

