"Pytanie dnia" to format stacji TVP, w którym omawiane są aktualne wydarzenia w Polsce i na świecie. Gośćmi programu są osoby publiczne, eksperci i politycy. 11 lutego prowadząca Dorota Wysocka-Schnepf gościła w programie rzecznika Nowej Lewicy Łukasza Michnika. W studiu doszło do zaskakującej sytuacji. Michnik odebrał telefon na wizji. Jak się okazuje, miał ku temu ważny powód.

REKLAMA

Zobacz wideo Hładki o zmianach w TVP. "Nie wierze? w to, z?e politycy..."

Rzecznik Nowej Lewicy odebrał telefon na wizji. Zastępował w programie Annę Marię Żukowską

11 lutego w programie "Pytanie dnia" gościem miała być szefowa klubu Nowej Lewicy Anna Maria Żukowska. Jak się jednak okazało, ostatecznie nie mogła zjawić się w studiu z powodu zobowiązań zawodowych. Prowadząca poinformowała, że Żukowska "utknęła w Pałacu Prezydenckim". Jak się dowiedzieliśmy, zatrzymało ją przedłużające się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i posłanka poprosiła rzecznika prasowego partii Łukasza Michnika, aby ją zastąpił.

Prowadząca programu "Pytanie dnia" w związku z zaistniałą sytuacją zaproponowała swojemu gościowi, aby pozostawił na wizji włączony telefon, aby w razie czego mieć możliwość skomunikować się z Anną Marią Żukowską.

To się pewnie nigdy więcej nie zdarzy

- dodała żartobliwie prowadząca. Ku zaskoczeniu widzów telefon w końcu zadzwonił.

Anna Maria Żukowska miała przekazać najnowsze doniesienia. "Nie możemy się skomunikować"

Łukasz Michnik krótko po godzinie 20:00 w programie "Pytanie dnia" poinformował, że Anna Maria Żukowska próbuje się z nim skontaktować. - Mamy telefon od Anny Marii Żukowskiej - podkreślił rzecznik. Prowadząca zaproponowała, aby odebrać telefon, aby posłanka mogła wypowiedzieć się na wizji. - Dzień dobry, jestem w studiu. (...) Czy możemy uchylić rąbka tajemnicy, czy wrócimy do tematu później? - powiedział do telefonu Łukasz Michnik. Jak się okazało, mimo próby połączenia z powodu problemów z zasięgiem ostatecznie nie udało się skomunikować z posłanką. - Naprawdę nie możemy się skomunikować. Próbowałem, ale zapewne za chwilę będziemy wiedzieć więcej - podsumował rzecznik.